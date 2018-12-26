9% украинцев еще верят в экономические перспективы Украины

26.12.2018, Киев, Игорь Петров

Лишь 8-9% опрошенных украинцев считают экономический потенциал развития Украины, области и своего города или села в ближайшие 5-10 лет высоким.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около трети опрошенных оценивают его на среднем уровне. Еще 32-36% считают потенциал низкими, а 9-12% вообще не видят никаких возможностей экономического роста как в Украине, так и на местах. Лучше оценивают потенциал развития своего региона в Закарпатье, хуже всего – в Черкасской, Черниговской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.