26.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Социология, Украина, Экономика
Просмотров:

9% украинцев еще верят в экономические перспективы Украины

Лишь 8-9% опрошенных украинцев считают экономический потенциал развития Украины, области и своего города или села в ближайшие 5-10 лет высоким.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Около трети опрошенных оценивают его на среднем уровне. Еще 32-36% считают потенциал низкими, а 9-12% вообще не видят никаких возможностей экономического роста как в Украине, так и на местах. Лучше оценивают потенциал развития своего региона в Закарпатье, хуже всего – в Черкасской, Черниговской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть