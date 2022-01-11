«90-е возвращаются, это гоп-стоп!» – в Киеве избили и ограбили замайданного телеведущего

Новости Украины

В Киеве на проспекте Победы избили и ограбили активно поддерживавшего майдан и войну против Донбасса украинского телеведущего Андрея Куликова. Проработав некоторое время на BBC в Великобритании и вернувшись на Украину, еще во времена Виктора Януковича он поучал молодых работников СМИ «стандартам журналистики». А с 2014 года принялся обслуживать нацистский режим, захвативший власть в Киеве и оправдывать репрессии против неугодных.

В полиции так описали инцидент: «Злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету. Получив отказ, они избили мужчину, отобрали три тысячи гривен, банковскую карточку и мобильный телефон».

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Нападавших задержали. Им оказались молодые мужчины в возрасте 23 лет. Один из них – ранее судимый за ограбление, кражи и торговлю наркотиками уроженец Николаевской области, второй – житель Волынской области, который также проходил по краже. Теперь грабителям грозит до шести лет заключения.

Куликов так рассказывает о случившемся:

«Ясное дело, что я полез в карман «дать закурить», и в этот момент с криком «90-е возвращаются, это гоп-стоп!», мне один из нападавших нанес несколько ударов в висок, в ухо, потом меня сбили с ног, ну а дальше уже начался обыск и изъятие ценных вещей», – сказал Куликов.

Комментируя произошедшее, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко подчеркнул, что – как раз плоды того, что Куликов оправдывал в последние годы.

«Они получают то, чего хотели. В переносном смысле, майдан бьёт им по голове. Девяностые годы и беспредел они вернули. Вот такую Европу они на самом деле получили. Это горе, что такие годы вернулись. Но будет ещё хуже. Это только начало. И такие деятели, которые поддерживали майдан, они же и получают по кумполу. Не удивлюсь, если завтра будут грабить их дома, квартиры. А девяностые будут ещё курить и отдыхать. Они должны получить по заслугам – вот и получают. Он же поддерживал майдан, кричал, какое будет светлое будущее, какая Европа настанет на Украине. А на самом деле пришёл хаос и бандитизм», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».