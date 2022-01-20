90% украинских заробитчан батрачат на низкоквалифицированных работах

Новости Украины

Высококвалифицированные специалисты из Украины с большим трудом могут устроиться в ЕС по специальности, поэтому подавляющее большинство трудовых мигрантов едет в Европу, чтобы трудиться на низкоквалифицированных работах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы стараются выбирать для себя страны Европы, где они могут заработать как можно больше денег за ограниченный период времени. Почему ограниченный период времени? Потому что украинцы, которые выезжают за рубеж, ограничены либо периодом действия биометрического паспорта (в тех странах где разрешается трудоустроиться на основании биометрического паспорта, это та же самая Польша), либо выбирают для себя трудоустройство по рабочей визе, и рабочая виза имеет определенный срок действия. Именно это и определяет и период нахождения там», – отметил он.

«А вот то, что касается сферы деятельности, где украинцы могут реально работать, то они работают на работах с квалификацией ниже, чем у них есть. Приведу очень простой пример – у нас очень часто обсуждают тему, что из Украины массово выезжают врачи, на которых есть действительно огромный спрос во всех странах Европы. Но по-настоящему массового выезда врачей нету, потому что для того, чтобы украинский врач работал в Германии, ему нужно выучить немецкий язык на достаточно высоком уровне, подтвердить это соответствующим сертификатом, потом нострифицировать свой диплом, сдать квалификационный экзамен и проработать около двух лет помощником врача. Пройдет около пяти-шести лет, соответственно, намного проще, если наш условный врач захотел срочно заработать много денег, он может поехать и устроиться обычным разнорабочим и начать зарабатывать деньги в день, когда он приедет. И благодаря именно этому 90 процентов украинских трудовых мигрантов работают в сфере обычного физического труда – это строительство, это сельское хозяйство, это сфера обслуживания, складские услуги, упаковка, производство», – заключил эксперт.