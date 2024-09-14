«90% украинского госаппарата занимаются только воровством» – политолог-русофоб

Вадим Москаленко.  
14.09.2024 18:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


Украина победившей евроинтеграции «неожиданно» превратилась в коррумпированное государство с прогнившей верхушкой, хотя политики, ввергнувшие страну в кровавый конфликт, обещали громадянам иные, куда более радужные перспективы.

Для функционирования украинского государства достаточно оставить 10% чиновников от нынешнего состава. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, известный русофобскими высказываниями, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина победившей евроинтеграции «неожиданно» превратилась в коррумпированное государство с прогнившей верхушкой, хотя политики, ввергнувшие...

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«Нам нужно тотальное сокращение государственного аппарата. Наша коррумпированность и наша неэффективность заключается в том, что количество людей, которые у нас принимают участие в госуправлении, превышает необходимое раз в десять.

И более того, на них государство тратит ценный бюджет, на зарплаты, на содержание, все эти люди не занимаются обороной, все эти люди занимаются самообогащением.

Если нам удастся сократить 80% этого аппарата, это и будет для Запада сигнал, что мы, наконец, боремся с коррупцией. Потому что бороться с коррупцией нужно не только преследованиями или смертной казнью, как предлагают некоторые радикалы, а просто уничтожением самой возможности. Если вы уничтожаете государственную должность чиновника, который пытается контролировать вашу жизнь, занимается бюрократией и вымогательством взяток, вы уничтожаете коррупцию», – подчеркнул Гайдай.

«У нас за последние годы население сократилось в два раза. Это никаким образом не повлияло на количество чиновников. Их стало более. Они только за время войны увеличились в размерах. Понятно почему? Потому что это бронь, это возможности, и это возможность удовлетворять ненасытный аппетит и к самообогащению, не произведя в этой стране ничего, кроме проблем», – подытожил он.

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