90% заявлений Зе-власти являются ложью – нацист Мосийчук

90% заявления официальных украинских СМИ являются наглой ложью, призванной скрыть катастрофу на фронте и в тылу.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам врут, это факт. Недавно [8 октября] множество ракет и «Шахедов» достигли цели. Особенно те, которые летели в сторону Западной Украины. Я имею в своем распоряжении практически полный список объектов, куда прилетело. Естественно, я не имею никакого права его оглашать.

Но поверьте, нам говорят 10% от того, что мы официально получаем информацию о пострадавшей инфраструктуре, энергетической, промышленных объектах.

Это всего 10% от того, что 8 октября в телемарафоне там рассказывали, ну, запутались, сами спалились, говорят: «Один дом пострадал», а женщина в кадре говорит: «Четыре дома вот тут у нас разрушены». Ну, это как мелкий такой вот штришок к тому, что эта зеленая власть занимается ложью, постоянной, тотальной ложью», – сказал Мосийчук.