90% заявлений Зе-власти являются ложью – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
11.10.2024 20:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


90% заявления официальных украинских СМИ являются наглой ложью, призванной скрыть катастрофу на фронте и в тылу.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

90% заявления официальных украинских СМИ являются наглой ложью, призванной скрыть катастрофу на фронте и...

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«Нам врут, это факт. Недавно [8 октября] множество ракет и «Шахедов» достигли цели. Особенно те, которые летели в сторону Западной Украины. Я имею в своем распоряжении практически полный список объектов, куда прилетело. Естественно, я не имею никакого права его оглашать.

Но поверьте, нам говорят 10% от того, что мы официально получаем информацию о пострадавшей инфраструктуре, энергетической, промышленных объектах.

Это всего 10% от того, что 8 октября в телемарафоне там  рассказывали, ну, запутались, сами спалились, говорят: «Один дом пострадал», а женщина в кадре говорит: «Четыре дома вот тут у нас разрушены». Ну, это как мелкий такой вот штришок к тому, что эта зеленая власть занимается ложью, постоянной, тотальной ложью», – сказал Мосийчук.

«Они хотят держать людей, нас, украинцев, в тёплой ванне с помощью телемарафонов, подконтрольных телеграм-помоек, подконтрольных блогеров. Создают пыль войны в виде победных реляций в Курской области, а в то же время у нас военная катастрофа, собственно, на Донбассе. Ну и также с обстрелами.

Врут процентов на 70-80. Ту информацию, которую нам дают, она соответствует действительности на 10%» – подытожил он.

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