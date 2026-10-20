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В ближайшее воскресенье, 25 октября, в Болгарии состоятся президентские выборы. 27 кандидатов заявили о своем желании занять этот пост. Однако реальный шанс имеют лишь два человека, в случае исключительных обстоятельств к ним может добавиться третья персона.

Стоит заметить, президентские полномочия в Болгарии крайне ограничены, принятая здесь форма правления – парламентская республика. Кроме представительских функций и права назначать служебное правительство, если парламентарии не могут договориться и сформировать кабинет министров, президент еще имеет полномочия трижды налагать вето на любое решение парламента. Однако на практике, депутатский корпус легко преодолевает это препятствие, при повторных голосованиях.

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Последние девять лет между двумя ветвями власти – президентской и парламентской – шла настоящая политическая война. Принципиальные разногласия между дважды избиравшимся на президентский пост Руменом Радевым и несколькими партиями евроатлантического толка, делившими власть в парламенте, касались ряда ключевых вопросов. Расхождения были связаны, прежде всего, с отношением Болгарии к вооруженному конфликту на Украине и введением евро, как национальной валюты, вместо традиционного болгарского лева.

Радев настаивал, совместно с патриотическим движением «Возрождение», на проведении общенародного референдума о целесообразности перехода на общеевропейскую валюту, что могло угрожать слабой экономике страны. В последствии эти опасения подтвердились, цены на все виды товаров и услуг практически удвоились… Кроме того, президент настаивал на отказе Болгарии в государственной поддержке украинского режима, как того добивались чиновники Евросоюза.

Противоречия между президентом и парламентом обострились до предела. Это вынудило Радева, за год до окончания своей президентской каденции, покинуть пост и пойти на парламентские выборы, со сформированной им в авральном порядке партией «Прогрессивная Болгария».

В апреле нынешнего года ему удалось одержать сокрушительную победу над местными евроатлантическими партиями. Получив абсолютное большинство в парламенте, уже 8-го мая он вступил в должность премьер-министра страны.

Президентское кресло, в соответствии с болгарской конституцией, заняла вице-президент Илияна Йотова. Теперь же, когда подошли сроки президентских выборов, ей нужно доказать обоснованность своих притязаний на эту должность, не только в силу закона, но и по воле народа.

Йотова – кандидат номер один на этих выборах. Конкуренцию ей мог составить лишь бывший премьер одного из служебных правительств Болгарии, Андрей Гюров. За ним стояла коалиция из двух наиболее агрессивных антироссийских партий – «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария». Сам же Гюров, за то короткое время, что он стоял у руля власти, запомнился лишь заключением нелегитимного договора с украинским диктатором – Зеленским о «сотрудничестве в сфере безопасности и поддержке Украины», на целых 10 лет! Впрочем, это соглашение так и осталось никчемной бумажкой, так как парламент отказал в ратификации договора.

Третьим гипотетически возможным реальным претендентом на президентское кресло называют Костадина Костадинова, лидера патриотической партии «Возрождение». Он – наиболее пророссийский политик среди всех кандидатов. Правда, проведенные социологические исследования и опросы населения дают ему не более 10 процентов поддержки электората.

Наиболее вероятные участники второго тура президентских выборов – Илияна Йотова и Андрей Гюров. Самый свежий мониторинг общественного мнения дает такой расклад: Йотова – 65,8% голосов, у Гюрова уровень поддержки вдвое меньше – 34,2%. Этот опрос был заказан газетой „Труд news“. Максимальная погрешность составляет 3,1%.

По мнению специалистов, ожидается весьма низкая явка избирателей, не более 38,1%. Только по этой причине Йтова вероятно не сможет одержать победу в первом туре голосования, и с большой долей вероятности вынуждена будет пойти на второй тур.

Будь болгарские избиратели немного активнее, она завершила бы первый тур с уровнем поддержки 49,2% голосов, что существенно больше, чем у её конкурентов. Однако, и в случае проведения второго тура, как утверждают социологи, её ждет убедительная победа.

Такой результат Йотовой, на фоне обильного вброса компромата в ее адрес, говорит о многом. Некоторые болгарские издания с упоением цитируют погромный материал в немецкой ежедневной газете Die Tageszeitung (TAZ), где Йотову называют не иначе как «пророссийской популисткой»!

По мнению издания, её риторика — это «пример пустых слов, основанных на страхе людей перед войной». TAZ приводит множество «примеров» того, что «Йотова служит кремлевской пропаганде».

«Она говорит, что ни один болгарский солдат не поедет на Украину, когда она станет президентом, но никто никогда и не хотел ничего подобного от Болгарии», — пишет берлинское СМИ.

Больше всего германских «идеологов» разозлило, как они пишут: «раболепное поведение» Йотовой во время визита в Болгарию Патриарха Российской Православной Церкви Кирилла. Тогда, будучи вице-президентом, «она в рясе преклонила колени перед агентом КГБ»… Не стану подробно воспроизводить весь напечатанный бред в стиле времен «холодной войны».

Это не единственный «ушат помоев», вылитый на голову Илияны Йотовой за время предвыборной гонки. Однако эта грязь не смогла существенно повлиять на рейтинг претендентки.

Заметная поддержка Йотовой населением, конечно, в большой степени связана с её близостью с действующим премьером Руменом Радевым, сумевшим сохранить доверие народа, по крайней мере, на день нынешний.

Тандем Радев–Йотова, как и в прежнее время, так и теперь, для большинства болгар выступает неким залогом стабильности в государстве. Почти десятилетие безвременья в стране, когда политические партии увязали в дрязгах и взаимных упреках, одно временное «служебное правительство» сменяло другое, тяжко ударило по местной экономике, и без того «дышавшей на ладан».

Больше всего население Болгарии хочет стабильности государственной власти, способной хоть как-то сдерживать стремительное падение уровня жизни в стране. Социологическое исследование, которое упоминалось выше, в определенной степени подтверждает это утверждение: 36,4% респондентов предпочитают, чтобы страна руководствовалась исключительно собственными интересами, и лишь 10,5% считают, что Болгария должна следовать решениям европейских институтов, показывают данные опроса.

Результаты этих выборов важны не только для самой Болгарии, но и для всех Балкан. Когда Албанию сотрясают массовые демонстрации, в Сербии идут куда более острые и конкурентные, во многом взрывоопасные, парламентские выборы, греки с турками ходят по острому лезвию возможного военного противостояния, Болгария может остаться последним местом на карте Южной Европы, где восторжествует стабильность.