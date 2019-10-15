95 % депутатов Рады не понимают, что такое формула Штайнмайера

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В ВР Украины 95% народных депутатов не знают, о чем идет речь в формуле Штайнмайера и кто ее предложил, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью киевскому изданию УНН.

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“Все эти люди вышли (на митинги – ред.) на мой взгляд только потому, что они не имеют объективной информации, что происходит”, – сказал Лубинец.

По его словам власть должна наладить открытое общение с людьми и объяснять им, что значит формула Штайнмайера. Однако, им трудно это сделать, потому что сами нардепы не понимают, о чем идет речь.

“Именно народные депутаты будут за это голосовать. А если даже нардепы не знают, о чем идет речь. Вы спросите, 95% народных депутатов не расскажут о формуле Штайнмайера, кто ее предложил, и о чем там идет речь, к сожалению”, – сказал Лубинец.