95% пожаров в зоне ЧАЭС – дело рук «чёрных лесорубов»

16.04.2020, Киев, Игорь Петров

Основная причина лесных пожаров на Украине – стремление скрыть нелегальные вырубки, на которых наживаются чиновники, и этим же объясняются недавние пожары в Чернобыльской зоне.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил главарь политической группировки «Национальный корпус», неонацист Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что это – крупнейший пожар в Чернобыльской зоне с момента взрыва ЧАЭС. Уничтожены 12 сел, военный городок Чернобыль-2, огромного количество т.н. туристической инфраструктуры Чернобыльской зоны. Это уникальный памятник человеческой трагедии, я там был, это поражает. Теперь все это уничтожено.

С начала года уничтожено 18 тыс га леса по стране. Это абсолютно фантастическая цифра. Так у нас не останется леса до конца года. О чем это говорит? Полиция, правительство, президент, который обращается с заявлениями «переставайте поджигать листья» и пр. – они врут людям. Открыто, в глаза.

Каждый пожарный в Чернобыльской зоне знает, откуда каждую весну приходят эти пожары. Схема очень простая – вырубается лес, этот лес вывозится на лесопилки, а весной поджигаются эти участки чтобы скрыть вырубку леса. Это огромные делянки.

В этом году вся эта история с поджогами «черных лесорубов» в Чернобыльской зоне из-за суперсухой зимы, осени и весны – она вышла из-под контроля. И это привело к фантастическим, ужасным последствиям.

Эта ситуация одни-в-один как у нас с карантином. Власть начинает не с того конца. Безусловно, надо штрафовать и сажать за листья, поджоги. Но, это – 5% от тех поджогов, которые есть. Большинство поджогов – огромные деньги, за которыми стоит непосредственно государственный аппарат, который на этом зарабатывает. Это – основная причина пожаров и в Чернобыльской зоне, и почти по всей Украине.

Точно как с карантином – полиция гоняется за людьми без масок, и это правильно. Но у меня вопрос: а почему они не гоняются за теми, кто взвинтил цену на маски с 3 до 300 гривен? Почему полицию не волнует стократная спекуляция во время эпидемии? А человек без маски их очень волнует. Государство занимается не тем, чем должно.

Сейчас все силы должны были быть брошены на то, чтобы доказать реальные поджоги, сознательные поджоги лесниками, «черными лесорубами», чтобы скрыть вырубки. И тут уже можно сажать не на пять лет, а на десяток лет», – предлагает Билецкий.