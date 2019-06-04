95 процентов украинцев оказались дезертирами

04.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Подавляющее большинство граждан Украины отказалось воевать в Донбассе или помогать ВСУ.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-боевик, лидер запрещенной в РФ националистической партии «Братство» Дмитрий Корчинский.

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По его словам, новый президент Украины Владимир Зеленский боится говорить прямо о капитуляции, чтобы не растерять часть своего электората, но намекает на это, предлагая референдум о мире.

Корчинский также говорит, что на референдуме общество может поддержать «мягкую капитуляцию», то есть «забыть о Крыме и согласиться с автономией Донбасса на московских условиях», а также «отказаться от любой формы противостояния с Москвой во всех ее посягательствах».

Кроме того, лидер «Братства» объяснил, что формально будет иметь место референдум о мире, а не капитуляции.

«Всегда можно все упаковать в красивые слова, и мы видим, как это упаковывается в красивые слова. Тем более, что люди, которые имеют прямое отношение к войне, их небольшое количество. Национальный актив небольшой. Это пять процентов. А 95% людей – дезертиры. В то время, когда их стране угрожает опасность, они не пошли на фронт, они не помогали фронту, они не стали волонтерами. Дезертиры выбрали верховного главнокомандующего, и дезертиры будут решать судьбу наших вооруженных сил – они проголосуют за капитуляцию», – заявил Корчинский.

Правда, он выразил надежду, что «что национальный актив будет сопротивляться капитуляции».