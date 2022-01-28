95% жалоб на невывоз мусора поступают из Петербурга. Беглов занят борьбой со Шнуровым

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Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал данные, согласно которым 95% жалоб на невывоз мусора по всем российским регионам поступают из Санкт-Петербурга. В это время аппарат губернатора Александра Беглова вместо решения системного кризиса в городе пытается обвинить музыканта Сергея Шнурова в подвозе мусора для съемок клипа на песню «Пока так».

Система «РЭО Радар» фиксирует огромный прирост сообщений о проблемах с вывозом мусора. Наибольшее количество жалоб поступает из Северной столицы – 95% всех поступивших в период с 10 по 16 января обращений направлены петербуржцами. Как считают в РЭО, причиной системного кризиса в Петербурге является присоединение к системе обращения с твердыми коммунальными отходами «Невского экологического оператора». Также организация поставила Санкт-Петербург на 73 место в рейтинге регионов.

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Такие высокие показатели свидетельствуют о наличии реальной проблемы с вывозом мусора в Петербурге, однако в администрации губернатора Александра Беглова предпочитают ее игнорировать. Вместо решения вопроса аппарат Александра Дмитриевича занят «разоблачением» лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, выпустившего ранее клип, посвященный системному кризису в Северной столице. Видео, выпущенное 15 января, буквально за одни сутки стало культовым, набрав миллионные просмотры.

Тем временем, пока чиновники продолжают не замечать проблему, а город постепенно обрастает грязью и отходами, через издание «Фонтанка» было распространено видео якобы со съемок клипа Шнурова. На кадрах видно, как на контейнерную площадку, ставшую декорацией для песни «Ленинграда», дополнительно подвозят «реквизит» в виде мусорных мешков.

Не исключено, что данное видео является постановочным и было опубликовано для того, чтобы убедить общественность в отсутствии проблем, о которых спел музыкант. Проплатить публикацию могли пиарщики губернатора с целью дискредитировать артиста.