99% беженцев, понадеявшихся на «рiдну» Украину, остались без жилья

Вадим Москаленко.  
21.05.2024 23:43
  (Мск) , Киев
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беженцы, Дзен, Украина


Граждане, сбежавшие из Донбасса и прочих территорий в «родную» Украину в надежде на лучшую жизнь (нежели при России), в 99% случаев остались без крыши над головой.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане, сбежавшие из Донбасса и прочих территорий в «родную» Украину в надежде на лучшую...

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«Несмотря на то, что тема ВПЛ [временно перемещённых лиц] звучит во всех СМИ, главный вопрос для этой категории людей так и не решается. Речь идёт о жилье как временном, так и постоянном. Государство, а также органы местного самоуправления смогли закрепить мизер от нужды: всего почти 1% от заявок…

Посмотрите, сколько в регионах стоит пустой недвижимости, это и общежития, и санатории, и ряд другого жилья. Заедьте в Миргород, в Трускавец, в Моршин и другие курортные города, которые сейчас можно было бы перепрофилировать под жильё для перемещённых лиц.

Посмотрите на Германию в качестве примера. На сегодня она принимает почти 2 миллиона наших украинских переселенцев-беженцев.  Неужели Германия готовилась к приёму такого количества людей? А там ещё и переселенцы из других стран. Понятно, что они не готовились, однако ресурс был найден», – разглагольствовал укро-депутат.

Болтовня Гнатенко, конечно, звучит красиво, но только не для тех, кто знает украинские реалии. Это кто ж будет раздавать задарма недвижимость беженцам в пустующих (без туристов-«москалей»!) курортах Прикарпатья. Да и упомянутые 1% счастливчиков-беженцев, получивших жилье, наверняка решили вопрос традиционно при помощи мзды чиновникам.

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