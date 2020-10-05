Камчатка: Экологическая катастрофа или атака либералов на российских военных?

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Либеральные блогеры раздувают истерику вокруг загрязнения вулканического Халактырского пляжа на Камчатке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К примеру, Илья Варламов утверждает, что в загрязнении воды и массовой гибели морских животных виноваты российские военные. Такие выводы он сделал на основе разговоров с местными серфингистами (видео нет, пересказ автора) и якобы записями местных в соцсетях.

«Часть этого пляжа принадлежит военным, и там периодически проходят учения. Многие жители Петропавловска-Камчатского подозревают, что к экологической катастрофе привели именно действия военных…

Судя по сообщениям СМИ, последние учения на пляже проводились 17 августа. В эти дни корабли обстреливали берег боевыми артиллерийскими снарядами. Однако серфингисты утверждают, что учения проходили также в середине сентября примерно в то время, когда у них начали появляться странные симптомы. До этого военных неоднократно обвиняли в разрушении экосистемы Халактырского пляжа…

Сейчас местные публикуют в сети спутниковые снимки реки, которая впадает в океан. Они утверждают, что выше по ее течению находится военный полигон, и что отравляющие вещества попали в океан именно из нее», – говорит Варламов.

Как говорится, дело раскрыто, несите следующее. При этом Варламов – законодатель жанра либерального блогерства. Деятели помельче типа «Камикадзе Ди» просто осыпают матом Минобороны и Кремль.

Стоит отметить, что спутниковые снимки, которые «публикуют местные», были вброшены организацией Гринпис, известной лоббированием интересов США. В их подлинности специалисты сомневаются.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа заявил, что Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды в районе Петропавловска-Камчатского. В пресс-службе добавили, что с июня на полигоне Радыгино не проводилось никаких учений с применением тяжелой боевой техники. Не было и учений Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива, примыкающей к пляжу. Крупные партии нефтепродуктов корабли и суда ВМФ в этом районе не перевозили.

Что касается самого инцидента, то его никто не замалчивает. Серфингисты заявляют, что почувствовали себя плохо в десятых числах сентября. У некоторых из них, по их словам, диагностировали химический ожог роговицы глаза. Спустя еще какое-то время они заметили изменение качества воды и в 20-х числах сентября обратились к властям. Об этом в кадре и открыто рассказал Варламову серфер Антон Морозов.

«Полторы недели назад обратились к губернатору за помощью, что нужно взять пробы воды, потому что ситуация очень серьезная и естественно, они это сделали. По первой пробе они сказали, что в воде есть фенол и какие-то нефтепродукты», – сказал Морозов.

Кстати, фенол и его соединения не входят в номенклатуру горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках на северо-востоке России, но кого это волнует?

Минприроды Камчатского края опубликовало выводы по взятым анализам 29 сентября.

«Вещества азотной группы, насыщение кислородом и щелочность – в норме. При этом в одной из проб обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах – превышение в два раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, близкой по свойствам к техническому маслу», – сказал врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков.

В Петропавловск-Камчатский прибыла солидная делегация российских сенаторов и увезла пробы для анализов в Москву.

В этой связи не вполне понятно, почему в блогосфере обвиняют камчатские власти в замалчивании проблемы.

«Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, они сразу будут уволены. В целом ситуация свидетельствует о том, что у нас на уровне Камчатского края и на уровне России нет толком мониторинга неблагоприятных экологических последствий. Мы узнаем о состоянии нашей природы от блогеров», – заявил в своем телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

А тем временем океан в районе Халактырского пляжа очистился. Неприятного запаха нет. Над волнами охотятся чайки. По берегу гуляют люди. И те же самые «местные» уже говорят, что в наносе морских организмов на берег (именно эти кадры облетели соцсети) не видят ничего необычного – после каждого шторма такое.

Тут справедливости ради нужно сделать ремарку: облысевшие морские ежи и крошащиеся рапаны – это все-таки не норма. Но катастрофа ли?

Катастрофа точно происходит в интернете. Не выдержал вулканолог Сергей Самойленко. Он опубликовал в своем «инстаграме» призыв перестать постить «страшилки». Наивный ученый не понял, что в этом-то и был весь смысл.

Либеральная блогосфера пристально присматривается к Дальнему Востоку. Не случайно Юрий Дудь, который сейчас также раздувает панику в соцсетях, еще летом снял фильм «Камчатка – полуостров, который забыли», посвященный социальным проблемам края.

«Не исключено, что экологический протест станет не менее значимой политической доминантой, чем протест политический или социальной. Шиес и Куштау, Волоколамск и прочие «горячие точки» продемонстрировали, что когда речь заходит о личной безопасности (и здоровье детей), люди охотнее объединяются и действуют жёстче, чем на политическим акциях», – пишет политолог Илья Гращенков.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, в том, что военных обвиняют российские либералы нет ничего удивительного – это одна из самых любимых и благоприятных для них тем. При этом, вполне возможно, что загрязнение на Камчатке – это очередное эхо войны, которое прозвучало только сегодня.

«Это излюбленная тема либералов о том, что во всем виноват обязательно один из основополагающих столпов государства – либо виноваты военные, либо власти, либо церковь, либо вообще русская литература. Это стандартно, поэтому меня в этом случае ничего не удивляет, тем более позиция Варламова – он известный болтун и менее известный либерал, что в России одно и то же.

Что касается загрязнения на пляже – это, безусловно, необходимо расследовать, понять, что там произошло. Как-либо связывать это с военными я не решусь, хотя бы потому, что по опубликованным свежим данным, река чистая и не отравленная – это говорит о том, что с полигона туда ничего не текло. Поэтому изначальная версия о том, что где-то выше по реке полигон, на котором что-то такое было, из-за чего утекло, несостоятельна. Нужно разобраться.

Во-первых, там может что-то лежать на дне еще со времен Второй мировой войны, потому что это места, где шли боевые действия, затапливались корабли. Вполне возможно, что это какое-то старое захоронение, которое было вскрыто какими-то чисто природными факторами. В общем, необходимо понять, что это и, когда мы будем знать источник, тогда мы узнаем конкретных виновных», – заявил Шурыгин.

По мнению политолога Сергея Маркова, российские либералы выполняют одну роль – они работают против государства и его структур, в том числе и Министерства обороны, потому и используют любые поводы для того, чтобы очернить его:

«Это не независимые блогеры и либералы, а люди, которые являются частью политической армии, которые действуют в интересах российского геополитического противника. Для них российские государственные структуры – это враг. Соответственно, они при любых обстоятельствах стараются обвинить эти структуры и сторонников Путина во всем».

Воздержаться от голословных обвинений в адрес военных призвал и генерал ФСБ, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

«На это нужно реагировать прокуратуре и Следственному комитету, а не всяким либералам, потому что мы должны разобраться в причинно-следственных связях, что, собственно, там произошло и кто виноват, а после этого давать какие-то советы военным или не военным. Сейчас, не успев, разобраться в чем причина, мы уже выдвигаем какие-то обвинения. Конечно, легко давать свои оценки, что военные или еще кто-то виноват. Надо смотреть, что реально послужило причиной», – заявил Михайлов.