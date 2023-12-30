Соратники Зеленского оказались в лидерах недоверия украинского общества

Игорь Шкапа.  
30.12.2023 17:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Социология, Украина


К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит исполнительный директор Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский.

Он дал оценку результатам проведенного его фондом и Центром Разумкова свежего опроса об уровне доверия действующим украинским политикам.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит исполнительный директор Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский....

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«В этом рейтинге недоверия большинство политиков, которые принадлежат к офису президента или представляют партию Слуга народа в парламенте, – обратил внимание социолог. – Это тревожный звонок и свидетельствует о том, что сегодня лидеры недоверия одни, а завтра очень скоро могут стать лидерами недоверия и эти люди, которые имеют высокий рейтинг доверия, если не изменят своих подходов и не будут эффективно выполнять свои функции».

Эксперт не исключает, что лидирующие в рейтинге недоверия политики в будущем оказаться в другом списке.

«Я видел, и вы помните, очень быстрые изменения в том, как доверяли, а потом не доверяли, или наоборот, нашим политикам. Дважды это было такое негативное изменение, а один раз — положительное. Дважды — это когда высокое доверие было к президенту Виктору Ющенко и к президенту Петру Порошенко, и оно резко менялось в течение небольшого времени на недоверие.

А положительное, это когда недоверие преобладало над доверием более чем на 20% для Владимира Зеленского в феврале-марте. А уже в августе 2022-го года изменилось все и ему доверяли 80%. Ну и это было связано с войной», – напомнил Бурковский.

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