Рэнд Пол: Помощь Украине делает американцев беднее

Новости Украины

Подарок Украине в размере 40 миллиардов долларов, который сделали власти США, обойдутся каждому американскому налогоплательщику в 500 долларов и еще больше увеличат госдолг и ускорят инфляцию.

Об этом, выступая в Сенате, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик раскритиковал власти за помощь чужой стране, в то время, как внутри США растут цены на продовольствие и топливо.

«Сенаторы, которые проголосовали за подарок Украине в 40 миллиардов долларов, утверждали, что это относится интересам нашей национальной безопасности. Я интересуюсь, согласились ли бы американцы по всей стране, если бы им показали стоимость, если их попросили заплатить за это? Если бы сторонники Украины были честны с американцами, они могли бы ввести военный налог. Я уверен, что это было бы популярно. По моим подсчетам, каждый человек должен заплатить по 500 долларов, чтобы поддержать эти 40 миллиардов… Таким образом, на это будет выплачен налог в 500 долларов на каждого американского налогоплательщика. Мы не хотим быть честными и прозрачными с налогоплательщиками, мы просто добавляем это к долгу. Мы могли взять 40 миллиардов долларов из бюджета, мы могли сказать, что потратили 770 миллиардов долларов на наши военные средства. Возможно, это могли быть военные расходы… Когда американцы пойдут в продовольственный магазин, они опять заплатят еще большие цены, а когда американцы поедут на заправки, они потратят больше за бензин. 40 миллиардов долларов не могут быть взяты из воздуха, и это вызывает инфляцию. Долг ведет к инфляции. 40 миллиардов долларов было выдано зарубежной стране… Конгресс начал тратить все эти свободные деньги, но пока государственный долг в 30 триллионов долларов продолжает расти», – заявил Рэнд.