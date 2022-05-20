Американские конгрессмены шокированы рекордно высокими ценами на топливо

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Новости Украины

Рекордный скачок цен на топливо в США бьет по карманам американцев, лишая их возможности ездить на автомобилях и ходить в магазины.

Об этом заявил ряд членов Палаты представителей на дебатах в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам представителя от Индианы Ларри Бакшона, цены в его штате за год выросли более чем на 40%.

«Мои избиратели платят рекордно высокие цены на газ. Сегодня в Эвансвилле, Индиана, обычный неэтилированный газ около 4 долларов за галлон, а то время как дизельное топливо поднялось почти до 5 долларов за галлон или более. В среднем цены на газ в Индиане более на 43% выше, чем в этот раз в прошлом году… многочисленная враждебная политика администрации Байдена в отношении американских производителей энергии, которая сделала недостатки в цепочках поставки и международные разрушения, вызванные войной в Украине, сделали энергию недоступной», – заявил Бакшон.

С подобным заявлением выступила член Палаты представителей от Калифорнии Кэти Портер.

«В округе Оранж, Калифорния, цена на газ составляет почти 6 долларов за галлон. И цена выросла на 2 доллара за галлон всего за один год. Как одинокая работающая мать, я вижу разницу каждый раз, когда заправляю бак моего минивэна. Я знаю, что высокие цены на газ болезненны для всех в нашей стране, и особенно тяжелы для семей с ограниченными возможностями и ограниченным бюджетом. Эти высокие цены на топливо также повышают расходы для малого бизнеса и продовольственных магазинов», – резюмировала Портер.