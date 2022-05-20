«Виноват Байден, а не Путин»: прозрение конгрессменов США

Новости Украины

Главной причиной роста цен на топливо в США является не президент России Владимир Путин и спецоперация на Украине, а неполноценная политика президента США Джо Байдена.

Об этом на дебатах, посвященных подорожанию топлива, заявили члены Палаты представителей США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению представителя Луизианы Стива Скэлиса, Байден, ограничивший добычу нефти в США, допустил ряд ошибок и должен ответить перед судом.

«Джо Байден сам сделал все, чтобы повысить цены на газ до такой степени, что семьи даже не могут позволить себе ездить на работу на машине. Не могут даже поехать в продуктовый, чтобы заплатить на 15%, на 20% больше за товары из-за байденовской инфляции. Давайте сначала. Позвольте мне привести цитату из кандидата Джо Байдена. Цитата: «На федеральных землях больше не бурить. Больше не бурить, в том числе в морских условиях. У нефтяной промышленности нет возможности продолжать бурение». Точка. Конец. Это был Джо Байден, кандидат. К сожалению, в первый же день он начал делать именно это. Нападение на американскую энергетику. Каков результат? Крайне высокая цена на газ начиная с первого дня, когда он отменил трубопровод «Кeystone». Не только этот трубопровод, он отменил все новые трубопроводы для перекачивания нефти в Америке. Он не против всех трубопроводов, он дал зеленый свет российскому трубопроводу. Пусть продают в Европу свою нефть, отменили нашу. Что еще он сделал? Нет новых аренд на федеральные земли. Действительно, только на последней неделе, в условиях высоких цен на газ, Байден закрыл Мексиканский залив и Аляску, одни из самых богатых запасов в Соединенных Штатах. На самом деле, если на кого-то и нужно подать иск, это должен быть Джо Байден, который создал эту проблему», – заявил Скэлис.

С ним согласился член Палаты представителей от Миннесоты Билл Джонсон.

«Большинство продолжает обвинять в постоянно растущих ценах на бензин всех, кроме настоящего источника – неудачи их собственной политики. Американцы знают, что все это началось 20 января 2021 года, когда президент Байден подписал несколько антиамериканских энергетических указов в первый день. Первые демократы обвиняют Covid-19 в повышении. После вторжения России в Украину демократы пытались приписать это повышение цен Путину. Это тоже провалилось… Вместо строительства трубопроводов, ускорения разрешений и отмены запрета на американское производство энергии, демократы согласны играть в игру вин, вместо того, чтобы помочь американскому народу справиться со стремительно растущей инфляцией. Для них лучше выиграть политический спор, чем решать эту проблему. И это позорно», – убежден Джонсон.