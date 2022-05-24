А был ли мальчик? Еще один герой украинской пропаганды на поверку оказался мифом

Новости Украины

На Украине новая «зрада». Начальник украинской пограничной заставы «Остров Змеиный» Богдан Гоцкий заявил, что распиаренный украинскими СМИ морпех Роман Грибов никогда не был автором используемой украинской пропагандой матерной фразы о российском корабле, а настоящего ее автора лишь недавно освободили из российского плена по обмену. Им оказался пограничник, личность которого не раскрывается.

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью киевскому изданию УНН объяснил, почему личность настоящего автора культового выражения скрыли, выдавая за автора морского пехотинца Романа Грибова.

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«Мы сознательно никогда не называли его имени (автора фразы о русском корабле – Ред.). Собственно, ни мы, ни Вооруженные Силы Украины. То есть официального подтверждения авторства фразы ни от нас, ни от ВСУ не шло, потому что это могло повредить всем, кто находился на острове и был захвачен в плен», – оправдывается Демченко.

По словам спикера ГПСУ, информация о том, что автором фразы является морской пехотинец Роман Грибов – была, оказывается, «операцией прикрытия».

«То, что начали говорить об авторе фразы еще с начала марта – это была информационная операция прикрытия. К ней приобщилась та личность, которую называют автором фразы (морской пехотинец Роман Грибов – ред.) ему также благодарность, потому что он, фактически, прикрывал собой всех тех, кто был в плену», – срывает Демченко покровы с украинских пропагандистских тайн.

По словам Демченко, доступ к каналу связи имели только пограничники, только они могли вести разговоры с морскими судами. И более придирчивое внимание к этой фразе было именно к пограничникам – находившимся в плену.

Именно поэтому ГПСУ официально никогда не поддерживали и не опровергали информацию именно с этой целью, якобы, чтобы никому из пограничников не угрожала опасность в плену.

В настоящее время, уверяют в погранслужбе, военнослужащий, являющийся автором известной фразы, – освобожден и ему ничего не угрожает. Однако, из-за определенных моментов безопасности, ГПСУ по прежнему не может раскрыть его имя.

«Могу отметить, что аудиофайл, который вы слышите, был также записан пограничниками. И записывали его на материковой части Украины. Не на самом острове, а в другом пограничном подразделении, где есть радиостанция. То есть, наши пограничники записывали все угрозы, раздававшиеся тогда от российских кораблей в море для того, чтобы фиксировать агрессию России. Когда мы услышали, и была сделана аудиозапись, то только после этого она попала в публичное пространство. Мне иногда приходилось слышать, что это монтаж или еще что-то. Однако, могу вас заверить, что нет – это действительно было сказано в радиоэфире и было сделано пограничниками. Но мы искренне благодарны морским пехотинцам, приобщившимся к этой операции прикрытия», – путано оправдывается спикер погранслужбы заставляя подозревать, что никакого «настоящего автора» известной фразы не существует в природе, а саму эту историю от начала и до конца выдумали профи из ЦИПСО.

Самое смешное, что в честь выдуманного пропагандой героя на Украине уже успели выпустить и погасить почтовую марку с участием самого Зеленского.

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский вчера опубликовал в своем Телеграм-канале фото длинной очереди желающих приобрести почтовую марку «Русский военный корабль… Все!», выстроившейся возле киевского главпочтампта на Майдане незалежности.

«Хотя и не нужно собираться рядом с нашими отделениями до 14:00, но я понимаю, что я не смогу остановить всех от того, чтобы собраться раньше времени. Учитывая интерес к сегодняшним событиям, буду здесь вести прямые репортажи и предоставлять всю информацию», – написал Смелянский.

Всего, по словам главы Укрпочты, выпустят 5 млн экземпляров новой марки – в 5 раз больше, чем предыдущей. Вторую серию марок создали в двух номиналах: «Русский военный корабель … Все! Смерть врагам!» F для отправок по Украине; «Русский военный корабель … Все! Слава нации!» W для международных отправлений.