«А был ли Слуцкий» – на ТВ прошли первые дебаты

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Первый раунд теледебатов перед президентскими выборами состоялся сегодня. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и Николай Харитонов от КПРФ и представитель лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин обсуждали проблемы образования. Сам Слуцкий уехал в командировку в Саудовскую Аравию.

Эксперты, посмотревшие дебаты, были разочарованы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даванков. Эти 4 минуты должны были стать 4 минутами славы для Славы. Но не стали. Харитонов: «Блудить ходить не надо». Самодиагностика прекрасная. А был ли Слуцкий? А кто такой Слуцкий? Как от Слуцкого что-то зависит? Странно, что представитель кандидата даже не упомянул о нем во вступительном обращении. Что делать Путину в этой компании? Он же занят кампанией», – написал в своем тг-канале политолог Алексей Чеснаков.

«Как бы из Владислава Даванкова ни пытались лепить героя-любовника, на фокус группах, результаты которых ходят по цеху, его персона слабо воспринимается женской аудиторией. За Николая Харитонова голосовать не готовы, так как фигура кандидата от КПРФ не воспринимается всерьез», – припечатал участников Марат Баширов.

«Даванкову нужны курсы риторики и ораторского мастерства. Харитонову уже давно ничего не нужно. А вместо Слуцкого был вообще другой человек (доверенное лицо Никита Березин), который говорить, конечно умел, но своим наличием создавал еще больше вопросов о том, за кого должны голосовать избиратели ЛДПР», – считает Павел Данилин.

«Были мысли провести качественный и количественный анализ дебатов кандидатов на пост президента. Но, судя по первому выпуску, предмет анализа отсутствует…», – подытожил Михаил Карягин.