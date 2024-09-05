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Украинские государственные банки будут проданы на аукционе западным «инвесторам» по цене, которую назовёт расположенный в США Всемирный банк.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат Данил Гетьманцев.

«Этот закон о том, чтобы мы в действующем законодательстве предусмотрели все особенности процедуры продажи государственных банков. Мы все понимаем, что это дополнительные риски для государства, с одной стороны, а с другой стороны, государство никогда не было и наверняка не будет более эффективным собственником, чем частный капитал. Поэтому, безусловно, в конце концов мы должны избавиться от государственной собственности на наши государственные банки и передать ее более эффективному владельцу», – вешал лапшу Гетьманцев.

Он подчеркнул, что иностранные инвесторы теперь смогут полностью покупать украинские банки по цене, которую назначит Всемирный банк, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне.

В свою очередь, депутат Нина Южанина возмутилась, что банки, на развитие которых были потрачены миллиарды, будут проданы за копейки – и всё потому, что Киев не способен ни в чём отказать своим западным хозяевам.

«Возвращаемся к старой системе советников, которые оценивают, сколько данный банк может стоить на рынке. Я спрашивала у Нацбанка, а какая стартовая цена, будет ли учтена вся докапитализация и все другие инструменты? Или мы потратили миллиарды, десятки миллиардов, а теперь продадим за столько, сколько дадут, потому что дальше должны выполнять определенные обязательства?!», – подчеркнула она.

В итоге, документ поддержали 249 депутатов, после чего ещё и вдвое сократили сроки подготовки ко второму чтению.