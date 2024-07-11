«А что если Россия ответит?» – Британский министр заговорил о микроскопической армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ведущая телеканала Sky News дважды пыталась добиться ответа у министра безопасности Великобритании Дэна Джарвиса, стоит ли опасаться ответных действий России в случае, если будут реализованы заявления участников саммита НАТО и руководства Украины о праве Киева наносить удары британскими ракетами вглубь территории РФ.

«Тесно сотрудничаем со всеми нашими союзниками, чтобы быть уверенными, что наши партнеры в Украине получают поддержку, в которой они нуждаются, чтобы отреагировать на незаконное вторжение Путина», – министр предпочел озвучить стандартные формулировки о солидарности с Киевом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Но ответьте на мой вопрос, министр. Должны ли мы беспокоиться об ответных мерах России?» – настаивала ведущая.

«Хорошо. Конечно, мы должны быть невероятно осторожными, но самое главное – это что совместно с нашими союзниками по НАТО мы работаем вместе, чтобы убедиться, что президент Зеленский и Украина получили материальную поддержку, в которой они нуждаются, чтобы защищаться от России», – опять не ответил ничего определенного Джарвис.

Однако чуть позже он признал, что Великобритания сейчас обладает армией, численность которой никогда не была столь малой «за весь период со времен наполеоновских войн».

Джарвис заявил, что новое правительство лейбористов в ближайшее время изучит возможность усиления Вооруженных сил.

«Наши вооруженные силы были опустошены в последнее время, хотя имеют основополагающее значение для национальной безопасности и нашей способности защитить себя. Угрозы усложняются, вероятно, больше, чем в любой момент со времени окончания Второй мировой войны», – сказал министр.