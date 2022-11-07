А что Москва? Молдова устроила Приднестровью энергоблокаду

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Приднестровье балансирует на грани масштабного кризиса – Молдова в нарушение договора с «Газпромом» уже неделю ограничивает подачу газа, объемов которого теперь не хватает даже на потребности населения ПМР.

Напомним, с 1 ноября АО «Молдовагаз» уведомил Тирасполь об уменьшении поставки в Приднестровье до 2,3 миллионов кубометров в сутки, хотя ПМР должна получать не менее 3,9 миллионов кубометров.

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«Вентиль – на той стороне»

Больше нет энергетического контракта расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС с Молдовой, остановлены промышленные гиганты – местный бюджет стремительно теряет доходы. Отключено отопление в некоторых учреждениях, школьникам продлили каникулы, бюджетникам сократили рабочий день, троллейбусы ходят только в час пик, установлен график подачи горячей воды – с полседьмого вечера до девяти утра.

И хотя с октября «Газпром» сократил поставки газа в Молдову, на правом берегу Днестра такого острого дефицита газа, как в Приднестровье, нет.

В Тирасполе заподозрили, что Молдова, закупая газ из альтернативных источников, на самом деле направляет в хранилища те объемы российского топлива, которые предназначались для Приднестровья.

СМИ ПМР, ссылаясь на свои источники, сообщили, что РМ крадет газ у Приднестровья и продает другим странам.

Как пишет ИА «Новости Приднестровья», в сентябре АО «Молдовагаз» заявило об «экономии» около 30 миллионов кубометров голубого топлива – такая «экономия» могла сложиться преимущественно из-за того, что вопреки контрактным обязательствам были сокращены поставки газа в северные районы Приднестровья.

«По северной ветке, через Ананьев, идет почти миллион кубометров голубого топлива в день. Из этого объема затем реверсом должны снабжаться северные районы Приднестровья – Рыбницкий и Каменский. По словам наших источников, Молдова утаивает часть российского газа с целью последующей его перепродажи на других рынках. Это примерно 140 миллионов кубометров голубого топлива. А с 1 ноября из-за несанкционированного отбора газа у ПМР эти объемы только выросли. Часть фактически украденного газа размещена в хранилищах на территории Украины, а также в газопроводе «Унгены-Яссы-Кишинев». Украденный у Приднестровья газ Молдова отправляет на экспорт по рыночным ценам, несмотря на то, что молдо-российский газовый контракт прямо запрещает реэкспорт третьим странам», – информирует государственное агентство Приднестровья.

Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник в эфире местного телевидения сказал, что Приднестровье не может напрямую брать газ из трубы и обеспечивать себя самостоятельно, поскольку не является стороной контракта и в вопросе подачи газа зависит от решений Молдовы.

«Газ заходит по территории Молдовы – а мы еще и оплачиваем этот транспорт Молдове. В этом случае вентиль – на той стороне. Газ заходит не через нашу точку входа», – добавил он.

По мнению Оболоника, решением проблемы могло бы стать урегулирование отношений «Молдовагаза» и «Газпрома» и, возможно, модификация контракта с выделением Приднестровья как отдельного потребителя газа и равноправной стороны договора. Однако газовый вопрос – во многом политический, констатировал он.

«Уши Запада»

Газовый кризис, возникший на берегах Днестра, является отнюдь не региональной проблемой. Это лишь эпизод из серии инспирируемых извне мероприятий, направленных на разрыв Кишинева с Москвой.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов отмечает, что газовый шантаж Приднестровья ведется по прямому указанию Запада.

«Чем дальше тянется воровство предназначенного Россией для Приднестровья газа, тем больше видны уши коллективного Запада, – пишет эксперт на своей странице в соцсетях. – Газ и электричество – составная часть его общей стратегии. Проклюнулась видная гинекологичка, а по совместительству глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она объявила, что на следующей неделе приедет в Кишинев: «помочь Молдове решить неотложные проблемы с нехваткой газа и электричества». Сама же президент РМ Майя Санду общалась с премьером Румынии Николае Чукэ. Она, как сообщает СМИ, «поблагодарила Бухарест за поставки электроэнергии в страну и выразила надежду, что Румыния сможет увеличить их объемы». Это означает, что задача Запада и его сателлита – Румынии – оторвать полностью Молдову от российского газа и приднестровской электроэнергии, подсадив Кишинёв на «иглу» намного более дорогих энергоносителей с Запада. Чтобы ни у кого не было сомнения в сознательно антироссийской политике действующей власти РМ, СМИ привели сегодня слова главы МВД Анны Ревенко, полагающей, что за антиправительственными протестами в Республике Молдова «стоят беглые преступники, пытающиеся уйти от правосудия, но также и Россия».

А это, в свою очередь, совпало с позицией делегации Молдовы в ООН, которая проголосовала против предложенной РФ резолюции о борьбе с героизацией нацизма…

Складывается впечатление, что перед властями РМ поставлена глобальная задача: сжигание мостов во всех сферах отношений с Россией. Также крепнет ощущение полной несамостоятельности Кишинева и тотальной управляемости им со стороны Вашингтона и Бухареста».

Чем более антироссийской является политика властей РМ, тем более эффективно будет оказываться помощь Приднестровью со стороны России, уверен политолог.

«Нас пытаются изолировать и задушить в рамках американской стратегии отказа всей Европы от российских энергоносителей. Это не удастся, потому что у нас находятся российские войска. Если бы у нас их не было, шансы были бы. Но сейчас очевидно, что Россия отсюда не уйдет. Поэтому Запад психует и прибегает к авантюрам. Власти РМ несамостоятельны, именно поэтому они фактически воюют на два фронта: против Приднестровья и против большинства своего населения, которое все активнее протестует. Борьба будет трудной, тем не менее расклад сил такой, что ПМР выстоит», – уверен Сафонов.

А что Москва?

Москва, безусловно, будет решать вопрос с газом для ПМР. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Ситуацию он назвал нештатной.

«Я выйду на руководство «Газпрома». Хотя, думаю, этот вопрос решается и будет решаться даже не на уровне «Газпрома», а на самом высоком уровне», – отметил парламентарий.

Он считает, что Молдова ведет себя все более дерзко, потому что рассчитывает на поддержку Запада.

Тирасполь направил информационные письма и обеим палатам Федерального собрания, и президенту Владимиру Путину, и ПАО «Газпром».

«По ним ведется работа, есть первые реакции», – сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. «Моемся с вечера до утра»

Энергокризис панических настроений в Приднестровье не вызвал. Многие жители республики считают приемлемым скорректированный график подачи горячей воды, при котором «вполне можно жить».

«Следим за ситуацией и моемся с вечера до утра!» – с юмором призвал Андрей Сафонов в одном из постов своего блога.

В интернете идут неторопливые дискуссии по сложившейся ситуации.

Люди, судя по комментариям в соцсетях, готовы потерпеть, «лишь бы ракеты не летали», а некоторые сразу начали экономить электроэнергию.

«Вечером поставил датчик движения в подъезде на свой этаж, утром повыключал свет по этажам в подъезде, – рассказал в группе «Приднестровье Онлайн» в Фейсбуке известный приднестровский экоактивист Борис Эфрос. – Народ еще не понял, что у нас дефицит газа/электроэнергии. Я бы за счет ЖЭУКов и ТСЖ поставил такие датчики по подъездам, и еще надо все на светодиоды перевести. Светодиодные лампочки в 10 раз экономичнее обычных».

Кто-то призывает экономить на подсветке улиц и площадей, которая в последние годы устанавливалась в городах Приднестровья весьма активно.

Есть, однако, мнение, что ощутимой экономии не получится, пока коммунальные услуги в Приднестровье дешевые (в несколько раз дешевле, чем в Молдове). Так, например, в ПМР действует социальный тариф на электроэнергию, который обеспечивает защиту малообеспеченных слоев населения. Сверх него пользователи платят по умеренному тарифу.

«Никто не мешает поднять тарифы сверх нормы или ввести дополнительный лимит потребления с более высокой ценой, – считает aдминистратор группы «Приднестровье Онлайн» Михаил Голотин. – Например, при потреблении в 1,5 – 2 раза выше нынешнего лимита тариф сверх второго лимита – на треть выше. И по свету, и по газу, и по горячей воде. Тогда самые активные потребители хоть немного станут экономить… Или проще – отменить возмещение тарифов из бюджета при превышении второго лимита, пусть платят полную сумму».

Участник группы «Приднестровье Онлайн» Руслан Смирнов предлагает, кроме введения третьего тарифа на электроэнергию (например, свыше 600 кВт/ч), а также тепло, газ и горячую воду, установить еще «зеленый тариф» и субсидии для построивших хотя бы маленькие, домашние солнечные или ветряные электростанции. А еще ночной тариф, чтобы разгрузить электросети днем.

«Это не я такой умный, это современная практика РФ», – отмечает участник интернет-дискуссии.

Самодисциплина и спокойствие

Разговоры о любом повышении тарифов, как правило, в штыки принимают пенсионеры и бюджетники. Они напоминают, что в республике, где большинство людей живет очень небогато, давно не проводились индексации пенсий и зарплат.

Государство между тем повышения тарифов не планирует. Министр экономразвития Сергей Оболоник сообщил, что «до конца года по зарплатам и пенсиям рисков нет» – в бюджете имеются соответствующие страховочные резервы.

«Мы тарифы не меняем. Но дисциплина, самомобилизация позволяет выходить из сложных ситуаций более уверенно. Уже заметен эффект технических мероприятий, которые мы предприняли, и население явно сделало выводы и отнеслось к вопросу очень ответственно», – заявил министр.

Все как обычно – Приднестровье старается решать проблемы по мере их поступления. А самодисципина и спокойствие – это черты основной массы приднестровцев, которые живут в условиях разнообразных блокад уже три десятилетия.