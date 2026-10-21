Одесский цыганский табор закидал камнями Суворовский военкомат в Одессе. Ага, районы переименовали, а военкоматы нет. Однако смиритесь — в этой истории прекрасно все.

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Итак, цыгана могилизировали. По одним данным — просто на улице. По информации местных «телег» — он цыганский барон и был покручен как «цар во дворца» у себя в палатях. У ТЦК это обычная практика, ибо за баронов огромные выкупы дают. И то, и другое вполне может быть правдой. Может…

Но факт — это нападение на военкомат. Когда «цыгане шумною толпой» завалили ТЦК подручными средствами, подобранными с земли. Они выкрикивали непонятное «кыркыды» на своем (чому нэ на мови?) и не реагировали на находящийся рядом полицейский наряд. Гестаповцы, правда, тоже не предпринимали попыток остановить «и шум, и крик, и пенье, и табора дорожный гул…» — в общем, как там у Пушкина… Цыган боятся.

Всю ночь никаких официальных комментариев ни от ТЦК, ни от полицаев не поступало. И лишь днем в нацполиции сообщили, что «правонарушители задержаны для установления всех обстоятельств происшествия». А потом отпущены. Квалификация — хулиганство.

И действительно — все ж прям по скрепам, как в Европе, куда Укра так прытко стремится. Причем, гораздо демократичнее происходящего в данный момент на улицах Парижа или Милана.

Еще и как будто урок всем остальным гражданам, которые зачитывают живодерам из ТЦК Конституцию и идут на убой. С другой же стороны, будь нападавшие не в цветастых юбках и говорящие по-русски, их бы не за хулиганку судили, а за измену родине, что не штраф, а пожизненное. И это — тоже факт.

А теперь — лирическое отступление. В прошлом автор этих строк, в рамках материалов об «оборотнях в погонах», неоднократно писал о совместной работе ментов и цыган. Сколько бы граждане не подавали заяв на «гадалок» и менял: «Украли деньги, сняли золото», ничего им никогда не возвращалось. Ибо это вечный ментовско-ромский бизнес. Задерживали цыган исключительно за тяжкие преступления — например, убийства.

Но в данном случае в полиции добавили… «цыганский барон» уже в учебке! То есть цыганский протест не привел ровно ни к какому результату! Еще одно подтверждение тому, насколько плохо обстоят дела с мобилизацией.

Так что встретится теперь «барон» где-то в интернациональном отряде с задержанным в Одессе израильским хасидом. Там и мулла какой-нибудь подтянется, и «негр преклонных годов». Чтобы не забывали, с-ки: «тут господар — українець».