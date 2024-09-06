«А что вы хотели? Выгребаем за Курск»: Дроздов об ударах по Полтаве и Львову

Из-за своей национальной черты украинцы в упор не видят даже самые очевидные причинно-следственные связи между возрастанием ракетных атак РФ и вторжением ВСУ в Курскую область.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне таких ударов подряд, как Полтава и Львов, вряд ли кто-то услышит рациональный анализ. Я не знаю, насколько более прямыми могут быть причинно-следственные связи между тем, что происходит последний месяц, когда война вошла в многократно увеличенную эскалационную фазу, в частности из-за курской операции. И в этой логике просто нужно противоборствующим сторонам нанести как можно больше друг другу урона и убытков, в такой логике мы и будем жить. … Жить от трагедии до трагедии проще, чем над этим думать. Я подхожу логично, и если это было заведомо понятно, то мне удивительно, почему мы это нормально не проговариваем, что, да, каждое действие имеет отдачу, у каждого действия есть результат. Всё, что делается на войне, вплетено в обратный удар, тем более, когда речь о более ресурсном и большем враге. Ну, мне нечего здесь сказать доброго никому. У нас война зашла как раз в эту эскалационную фазу», – сказал Дроздов.