А друг ли Эрдоган? Украинский эксперт призвал к осторожности в отношении Турции

19.08.2022  08:39 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Торговля, Турция, Украина, Экономика
Новости Украины

Украина должна с осторожностью подходить к позициям Турции относительно невведения санкций против России, а также помощи и поддержки российской экономики.

Такое мнение высказал в интервью киевскому изданию УНН  украинский военный эксперт Александр Мусиенко.

Украина должна с осторожностью подходить к позициям Турции относительно невведения санкций против России, а...

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«Мы точно должны с осторожностью подходить к вопросам турецкой позиции относительно невведения санкций против России, помощи и поддержки российской экономики. Многие российские компании переехали именно в Турцию. То есть, в наших интересах, все же, чтобы Турция максимально дистанцировалась от России и не становилась для них, извините, такой своеобразной «спасительной гаванью» для многих бизнесов, где они могут использовать, чтобы обходить санкции», – отметил Мусиенко.

По его мнению, Турция и ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган были и остаются украинскими партнерами по вопросам экономики, военно-технического сотрудничества, непризнания российского статуса Крыма, а также поддержки территориальной целостности Украины.

В то же время в вопросах, касающихся отношений с Россией и ведущейся режимом Зеленского войны с Россией – «у Украины должна быть своя жесткая и прочная позиция, от которой она не отступит, даже с партнерами», – считает украинский эксперт.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время трехсторонней встречи турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с главой киевского режима Зеленским речь не шла о склонении к любым уступкам в пользу России.

Не склонен верить в разгоняемую в некоторых СМИ версию о причинах визита во Львов Эрдогана с Гуттеришем и автор анонимного телеграм-канала МИГ.

«Какие-то глупости про то, что Эрдоган привез Зеленскому  дипломатические предложения (ультиматум, просьбу – каждый выберет себе по вкусу) от Путина. Возможно, у Реджепа будут какие-то свои идеи – да и то по мелочам, вроде ускорения вывоза зерна. До момента решительного перелома эта война не имеет дипломатического решения», – уверен автор ТГ-канала.

Отметим, что сегодня Турция, ведущая свою игру в украинском сюжете, становится главным (вторым, после КНР)  хабов по обходу Россией западных санкций. В частности, сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Как заявил  Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции.

«Да, это всё «чисто бизнес». Но этот бизнес для России на данный момент просто спасителен», – резюмирует автор канала МИГ.

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