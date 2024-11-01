Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россияне всячески «издевались» над эвакуированными из прифронтовых территорий детьми: предлагали гражданство, жильё и заставляли получать образование даже на курорте.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявила четыре месяца отдыхавшая в Крыму херсонская школьница Анастасия Мотыщак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Она рассказала, что во время освобождения Херсона, вместе с другими детьми, она была эвакуирована из опасной зоны в один из крымских летних лагерей.

«Нас заселили в комнаты, и первое, что я увидела, были тараканы в шкафчиках и в столовой. Спать приходилось на вонючих простынях и подушках», – врала по наущению бандеровцев Мотыщак.

Она жаловалась, что детей якобы заставляли учить российский гимн, а кто не хотел – морили голодом. В ходе рассказа школьница постоянно запиналась, будто забывая слова, и ведущим приходилось помогать.

«Я сама не видела, но мне рассказывал парень, что маленьких детей забрали в психиатрическую лечебницу, очень сильно на них давили, навязывали своё мнение, и как бы переманивали на свою сторону. Я себя чувствовала плохо и как-то депрессивно, мне там было небезопасно, меня запугивали. Особо сильно я испугалась, когда мне предлагали сделать документы, помочь с жильём, чтобы я училась в крымском колледже. Я отказалась. Но меня заставили подписать документы. Что я обязуюсь учиться 10-11 классы. Я спросила, зачем, мне ответили, что я несовершеннолетняя, и должна учиться, потому что так по закону написано», – жаловалась она.

При этом школьница проговорилась, что у неё оставалась связь с родителями, которые в конце концов и забрали её из Крыма обратно на Украину.