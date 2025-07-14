«А ещё русские пришли с каким-то историком!» – Рютте старательно ябедничал Трампу на Путина

Максим Столяров.  
14.07.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Делегации России в Стамбуле пришлось напоминать украинцам и их хозяевам уроки истории.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте возмущенно заявил на встрече с президентом США, угодливо стараясь попасть в один тон с Трампом, который выразил «недовольство Путиным», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Делегации России в Стамбуле пришлось напоминать украинцам и их хозяевам уроки истории. Об этом...

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«Путин не прислал серьёзных людей на переговоры. Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили серьёзную делегацию в Стамбул.

И они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», – насмехался Рютте, заглядывая в глаза Трампу.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью «The Kyiv Independent» возмутился, что в России до сих пор считают жителей Украины русским народом.

«Они до сих пор называют нас «русскими». На второй встрече в Стамбуле Мединский сказал: «Это война, в которой русские убивают русских».

Он сидит напротив вас, министра обороны Украины, первого заместителя министра обороны, всевозможных военных представителей – и говорит вам в лицо: «Вас не существует как нации, как страны. Это ситуация, когда русские убивают русских», – злился безродный Кислица.

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