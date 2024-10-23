А если догонят? Эстония закупает беспилотники для нанесения России удара на ее территории «быстрее НАТО»

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Эстония хочет нанести удар по России «быстрее НАТО», сообщает англоязычный украинский портал Defense One, специализирующийся на военно-оборонной тематике.

Издание цитирует главу эстонского управления оборонных закупок страны Магнуса-Вальдемара Саара, по словам которого, для удара по России страна планирует закупить и начать производить ракеты и дроны-камикадзе.

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Новое вооружение, по его словам, должно позволить Эстонии наносить удары по противнику прежде чем он достигнет ее границ.

«Если мы посмотрим на оперативный уровень, знаете ли, бригады, дивизии, то больше нельзя просто вести ближний бой» с противотанковым оружием и тому подобным. В такой ситуации нельзя продолжать вести ближний бой противотанковым оружием», – утверждает эстонский чиновник.

Мы извлекли урок из этого конфликта на Украине, что нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта. С нашими текущими инвестициями и дополнительными инвестициями в оборону мы на самом деле стремимся обрести способность наносить глубокие удары по территории противника и… эффективно формировать операции», — резюмировал Саар.

Саар не сказал, что именно это может означать, лишь то, что «глубокое» — это вопрос субъективного мнения.

Издание отмечает, что Эстония уже объявила о планах создания подразделения барражирующих боеприпасов, которое, по словам Саара, достигнет начальной боевой готовности к концу года, имея в своем распоряжении беспилотники с дальностью полета около 100 километров.

Страна также объявила о контракте на закупку управляемых боеприпасов Vulcano 155 у Индии и закупила шесть пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) вместе с ракетами Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). HIMARS также может запускать ракеты ATACMS.

В связи с этим, сказал Саар, они также рассматривают возможность покупки новых возможностей в области разведки, наблюдения, обнаружения целей и разведывательной деятельности.

«Речь идет не только о эффекторах, которые могут летать, может быть, я не знаю, на 300 километров, как ракета ATACMS, но также, знаете ли, если вы наносите удар так далеко, вам нужно знать, где находится цель. Вам нужно быть достаточно точным», – считает он.

Чиновник добавил, что Эстония должна действовать быстрее НАТО – иначе ей придет конец.