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На улицах Львова провели опрос о перспективах Украины без помощи США. Ожидаемо, ответы людей в форме были более сдержанные, чем риторика обычных прохожих.

Экспериментировал местный канал НТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор материала не вырезал ни одного ответа из львовского опроса, а счёл необходимым оставить всё как есть.

Вопрос ставился прямо: «Сможет ли Украина выстоять без помощи США?»

«Думаю, нет. Очень большая нехватка денег, нужна помощь с оружием, со всеми ракетами и боеприпасами», – ответила одна из респондентов. «Без неё будет тяжело. У нас по факту нет масштабного изготовления оружия и техники. Ленд-лиз нужен», – сказал другой опрошенный. «Думаю, что нет. Они Израилю помогают, а они не находятся в НАТО. Нам бы очень помогли системы ПВО, потому что очень сильно начали бомбить, и без поддержки США мы никак», – дополнила ещё одна львовянка.

Однако есть жители Львова посмелее.

«Выстоим. Мы очень большая страна, чтобы не выстоять. Без помощи США будет трудно, это факт. Очень надеялись на партнёров – это ошибка. Мы даже во время УПА во Второй мировой выстояли именно потому, что не ожидали внутренних резервов», – утверждает бандеровский наследник.

В то же время опрошенный в военной форме был куда менее категоричен.

«К сожалению, нет. Мы уже проигрываем. Если и дальше будет такая ситуация, и народ будет так относиться к мобилизации, то мы потеряем нашу страну», – сказал ВСУшник.

«Знаете, даже если не выстоим, то всё равно будем бороться. Должны бороться до последнего», – в свою очередь заявила львовянка. «Да. Вопрос в потерях. Чем меньше оружия, тем больше придётся терять людей в бою», – ответил ещё один опрошенный.

«Будет тяжело, очень тяжело. Но, наверное, нет. Нужна помощь нам. И не только США, надо, чтобы и другие страны помогали. Но мы победим. Мы сильные и смелые», – сказала пенсионерка.

«США должны помогать, в этих условиях должны помогать до конца, до победы», – уверен один из опрошенных.

«А у нас есть и другие партнёры, партнёры в Европе. И если они будут нам давать больше поддержки, мы выстоим. Что ещё подразумевается под выстоим – не проиграть, остаться статус-кво или пойти в наступление?» – рассуждает молодой человек.

«Если Европа собирается на Запад, и мы мобилизируем все свои возможные и невозможные силы, мы выстоим. Просто кармическая правда на нашей стороне», – заявила последняя из опрошенных женщин.