А если украинцы против? – Стрелкова спросили о несогласных с референдумом

24.09.2022  00:38 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 474
 
Дзен, Новороссия, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем видеоблоге ответил на вопрос подписчика, почему референдум о воссоединении Запорожской области проходит в условиях, когда областной центр Запорожье остается под контролем ВСУ.

«Стоит ли присоединять к России всю Запорожскую область, без мнения самих запорожцев?» – зачитал Стрелков вопрос подписчика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем видеоблоге ответил на вопрос подписчика, почему референдум...


«Вопрос закрою так: разве стоило в 1945 году освобождать Германию, раз все немцы были против? А против было 90 процентов. До свидания.

Нацистское, антирусское государство, нацеленное в сердце России, должно быть ликвидировано – хотят этого жители Запорожской, Одесской, Николаевской, Тернопольской областей, или не хотят.

У нас идёт война: или мы вас, или вы нас. Я предпочитаю, чтобы мы вас», – сказал Стрелков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть