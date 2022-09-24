А если украинцы против? – Стрелкова спросили о несогласных с референдумом

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Новости Украины

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем видеоблоге ответил на вопрос подписчика, почему референдум о воссоединении Запорожской области проходит в условиях, когда областной центр Запорожье остается под контролем ВСУ.

«Стоит ли присоединять к России всю Запорожскую область, без мнения самих запорожцев?» – зачитал Стрелков вопрос подписчика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос закрою так: разве стоило в 1945 году освобождать Германию, раз все немцы были против? А против было 90 процентов. До свидания. Нацистское, антирусское государство, нацеленное в сердце России, должно быть ликвидировано – хотят этого жители Запорожской, Одесской, Николаевской, Тернопольской областей, или не хотят. У нас идёт война: или мы вас, или вы нас. Я предпочитаю, чтобы мы вас», – сказал Стрелков.