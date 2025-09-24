«А где реальные шаги?» – евро-русофобы не верят в антироссийскую истерию Трампа

Анатолий Лапин.  
24.09.2025 16:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 163
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп уже не в первый раз выступает с критикой России, поэтому нет никакой гарантии, что его мнение вскоре не будет изменено на кардинально противоположное.

Об этом в эфире немецкого телеканала «ntv Nachrichten» заявил собкор в Вашингтоне Гордиан Фриц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп уже не в первый раз выступает с критикой России, поэтому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надежность означает постоянство, и я думаю, мы никого не обидим, если скажем, что мы не испытываем этого при Дональде Трампе. Трамп и Путин, я хотел бы назвать это отношениями один на один, и сейчас это происходит очень часто. Значит, в плохом настроении, и он издает очень резкие звуки.

Это очень провокационно, но он и раньше издавал подобные звуки, и многие уже говорили о радикальном изменении курса, а через несколько дней Трамп стоял на красной ковровой дорожке и аплодировал Путину. И не было никаких реальных последствий, ничего не произошло», – отметил он.

«И это большой вопрос, который сейчас волнует всех — Трамп практически что-нибудь изменит? Он уже в принципе намекнул, написав о поддержке Европы и НАТО. Он по-прежнему видит в вас только продавца оружия.

Он ясно дал это понять, и следовательно другие могут делать с этим оружием все, что захотят. Но он очевидно все еще не готов сделать следующий шаг», – заявил Фриц.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить