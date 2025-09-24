«А где реальные шаги?» – евро-русофобы не верят в антироссийскую истерию Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп уже не в первый раз выступает с критикой России, поэтому нет никакой гарантии, что его мнение вскоре не будет изменено на кардинально противоположное.

Об этом в эфире немецкого телеканала «ntv Nachrichten» заявил собкор в Вашингтоне Гордиан Фриц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надежность означает постоянство, и я думаю, мы никого не обидим, если скажем, что мы не испытываем этого при Дональде Трампе. Трамп и Путин, я хотел бы назвать это отношениями один на один, и сейчас это происходит очень часто. Значит, в плохом настроении, и он издает очень резкие звуки. Это очень провокационно, но он и раньше издавал подобные звуки, и многие уже говорили о радикальном изменении курса, а через несколько дней Трамп стоял на красной ковровой дорожке и аплодировал Путину. И не было никаких реальных последствий, ничего не произошло», – отметил он.