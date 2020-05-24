А где тут «братья»? Ни Лукашенко, ни конкуренты не хотят воссоединения с Россией

24.05.2020, Москва, Елена Острякова

Недружественные в отношении России поступки и действия главы Белоруссии Александра Лукашенко заставляют присмотреться к мнениям о Союзном государстве его основных конкурентов на предстоящих президентских выборах.

Таковыми называют бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского. Инициативную группу последнего белорусский ЦИК отказался регистрировать, потому что Сергей находился в СИЗО. Теперь в президенты выдвинулась жена блогера Светлана Тихановская.

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Тогда еще банкир Бабарико в феврале однозначно высказывался за интеграцию с Россией. Правда, мотивировал это не близостью двух народов, а экономической беспомощностью Белоруссии, попавшей в «ловушку паразита».

Вступив в предвыборную гонку, Бабарико изменил позицию и заговорил об абсолютной ценности суверенитета. Он также уже не считает неизбежным подписание так называемой «31-й дорожной карты», которая предусматривает создание единого для двух стран эмиссионного центра и других наднациональных институтов.

«У всего общества Белоруссии вдруг возникло ощущение, что основная цель происходящего – покупка нашего суверенитета за энергоносители. Торговать суверенитетом – это край. Так как никто не знает, что в этих документах, они подписываются в каком-то экстренном режиме. Общий фон, что у нас проблемы в экономике, нам нужны деньги и ресурсы. А непонятно, зачем это России. Конспирологически возникает версия: что можно взять от Белоруссии – только «фамильное серебро», то есть, нашу незалежность. А правда в том, что у нас за спиной уже 30 лет самостоятельного нового государства. Второе поколение растет в независимом государстве. Мы почувствовали, какое удовольствие его иметь. Эта ценность абсолютна для больше части белорусов», – говорит сейчас Бабарико в интервью youtube-канала PolitWera.

Он продолжает поддерживать интеграцию, но, опять же, из соображений не братства, а сермяжной выгоды.

«Я за любой союз, который обеспечивает процветание Белоруссии как независимого государства в рамках международного и внутреннего законодательства. Я такой фантазер, что вообще верю в глобальную историю», – сказал Бабарико.

Еще один перспективный конкурент Лукашенко «айтишник» Цепкало ранее высказывался за соблюдение Союзного договора и даже за передачу России ряда промышленных активов, но сейчас он уточняет, что все это нужно… в интересах Запада.

«Буквально по дороге в Гродно я получаю сообщение от своего друга, который сейчас депутат парламента Великобритании. Он сказал: Валера, мы очень рассчитываем на то, что ты сможешь установить хорошие отношения с Россией. Со своей стороны мы обещаем, что подпишем договор о свободной торговле. Пусть Беларусь станет тем мостиком, который перекинется от России к Западной Европе и США. Мы в Англии заинтересованы в том, чтобы с Россией были хорошие отношения. Пусть Беларусь сыграет свою роль в том, что на европейском континенте не будет конфликта, не будет напряженности между Россией и Западом. Мы как Беларусь, естественно, хотим, чтобы отношения между Россией как нашим восточным соседом и нашими западными соседями нормализовались, потому что в этом случае мы сможем получить максимальный эффект для нашей страны», – сказал Цепкало на своем youtube-канале.

Наконец, блогер Тихановский вообще выступил за выход Белоруссии из Союзного государства.

«Мне кажется, этот проект себя изжил. Если Беларусь хочет быть самостоятельной и независимой, она не сможет больше состоять в этом Союзе и должна будет из него выйти», – сказал Тихановский в интервью «Дойче велли».

Малообразованный блогер-популист, которого называют «белорусским Навальным», считает ошибкой Лукашенко ориентацию экономики на Россию.

«То, что так называемый президент всю экономику развернул исключительно на восток, – это его самая большая ошибка. Если бы мы закупали энергоресурсы в разных местах, они бы не могли так диктовать ему условия по интеграции и другим вопросам, и Беларусь жила бы лучше», – сказал Тихановский.

Он разглагольствует о том, какая катастрофическая ситуация в экономике России после 2014 года, забыв, что за десять минут до этого признавался: его фирма работает на российском рынке, – как более емком.

При этом Тихановский единственный из перспективных кандидатов упоминает о том, что русский народ для белорусов братский, но делает это в том контексте, что надо «дружить и с Западом, и с Востоком, и с севером, и с югом – не вместе с кем-то против кого-то, а равноправно».

Это напоминает разглагольствования украинских деятелей эпохи первого майдана. Тихановский не скрывает, что его цель – цветная революция. Он не скрывает, что уже сотрудничает с известными белорусскими националистами и русофобами Павлом Северницем и Николаем Статкевичем, и угрожает «партизанской войной» в случае прихода Лукашенко на шестой срок.

«Люди готовы стоять насмерть. Это будет что-то ужасное и закончится только с уходом Лукашенко», – говорит Тихановский.