«А где все повзрослевшие выпускники Юнармии?» – Сладков недоумевает

04.10.2022  20:20 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Парадокс, что из той же Юнармии вышло более шести тысяч воспитанников, которые заняли чиновничьи должности, тогда как по призыву не смогли набрать и ста человек, достигших 18 лет.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Парадокс, что из той же Юнармии вышло более шести тысяч воспитанников, которые заняли чиновничьи...

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«А мне людей, которые бегут – жалко. Потому что с ними недоработали. Кто недоработал? Те люди, которые получали деньги на своих должностях за работу с молодежью. Патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание. Это что такое вообще? Как? Это люди, обделенные вниманием профессионалов или тех людей, тех специалистов, которых мы мнили за профессионалов. Воспитатели.

Я сейчас много движений назову. Вон, Юнармия, допустим. Я не против Юнармии. Знаете, сколько у нас чиновников от Юнармии. Восемьдесят пять регионов. В каждом регионе есть штаб. Штабу подчинены муниципальные штабы. То есть в среднем по двадцать муниципальных образований в одной области, крае или республике. Двадцать! Есть еще главный штаб, администрация, аппарат главного штаба, еще командиры юнармейские везде есть. Кстати, самые большие в Ставрополе и Башкирии, там даже целый полк Юнармии», –  отметил он.

«Знаете, сколько было призвано людей из Юнармии, достигших восемнадцати лет? Не более ста человек. Это – при том, что у нас, по самым минимальным подсчетам моим, чиновников 6270 человек. Это не воспитанников. Не тех людей, которым мы форму покупаем задорого. А, вот, чиновников, которые ими управляют», –  заявил Сладков.

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