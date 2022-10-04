«А где все повзрослевшие выпускники Юнармии?» – Сладков недоумевает

Новости Украины

Парадокс, что из той же Юнармии вышло более шести тысяч воспитанников, которые заняли чиновничьи должности, тогда как по призыву не смогли набрать и ста человек, достигших 18 лет.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А мне людей, которые бегут – жалко. Потому что с ними недоработали. Кто недоработал? Те люди, которые получали деньги на своих должностях за работу с молодежью. Патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание. Это что такое вообще? Как? Это люди, обделенные вниманием профессионалов или тех людей, тех специалистов, которых мы мнили за профессионалов. Воспитатели. Я сейчас много движений назову. Вон, Юнармия, допустим. Я не против Юнармии. Знаете, сколько у нас чиновников от Юнармии. Восемьдесят пять регионов. В каждом регионе есть штаб. Штабу подчинены муниципальные штабы. То есть в среднем по двадцать муниципальных образований в одной области, крае или республике. Двадцать! Есть еще главный штаб, администрация, аппарат главного штаба, еще командиры юнармейские везде есть. Кстати, самые большие в Ставрополе и Башкирии, там даже целый полк Юнармии», – отметил он.

«Знаете, сколько было призвано людей из Юнармии, достигших восемнадцати лет? Не более ста человек. Это – при том, что у нас, по самым минимальным подсчетам моим, чиновников 6270 человек. Это не воспитанников. Не тех людей, которым мы форму покупаем задорого. А, вот, чиновников, которые ими управляют», – заявил Сладков.