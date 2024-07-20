А как строчили в Сети… Процент «ухилянтов» позорно высок особенно среди бежавших в ЕС украинцев

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Несмотря на грозящие штрафы, менее половины проживающих на Украине мужчин обновили свои военно-учётные данные в положенный срок.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем временем процесс мобилизации продолжается. Срок обновления военно-учётных данных граждан Украины в возрасте 18-60 лет завершился 16 июля. За несвоевременное обновление данных государством предусмотрен штраф в размере 17-25 тысяч гривен. Тем, кто обновил данные до вступления в силу нового закона о мобилизации, но не сделал этого после 18 мая, также грозит штраф. По данным Минобороны количество обновлённых данных гражданами достигло почти 4 миллионов 700 тысяч человек. При этом всего военнообязанных украинцев зарегистрировано 11 миллионов человек. То есть, больше половины не обновили свои данные», – подчеркнул политолог.

«При этом за границей свои данные обновили всего 75 тысяч граждан Украины. При том, что на апрель только в странах ЕС было зарегистрировано более 800 тысяч украинских мужчин. То есть, меньше 10% обновили даже от состава в ЕС. С начала российского вторжения ТЦК составили более 180 тысяч админпротоколов нарушителей воинского учёта, и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов», – сказал Бортник.