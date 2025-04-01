А как тебе такое, Гиммлер? В Одессе создают комитет национальной идентичности

Павел Бадаев.  
01.04.2025 11:20
  (Мск) , Одесса 
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Авторская колонка, Дзен, Нацизм, Одесса, Русофобия, Украина


Антикоррупционному бюро приготовиться — сейчас одесская мэрия скупит по завышенным ценам линейки, штангенциркули, весы, лабораторное оборудование и наборы юного мыловара. Мэр города Труханов распорядился создать координационный совет по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

«Зовсим изогнулся, бидолашный». Видно, шариковы так достали Гешу «русским паспортом» и тем, что он на похороны Ганула не явился («и ни строчки не написал в соцсетях!»), что ему срочно потребовалось «слепить хохла». Он же говорил арийцу Гордону: «Я хохол!»…

Антикоррупционному бюро приготовиться — сейчас одесская мэрия скупит по завышенным ценам линейки, штангенциркули, весы,...

Итак, кто же будет отделять «высшую», способную к самоорганизации и прогрессу нацию, от унтерменшей? Проводить выбраковку по росту, цвету кожи, волос и глаз, пропорциями тела, длине ног и размаху рук? Разграничивать вот это все — ангелов и людей-обезьян, то есть укров и русских.

О, для этого в комитете национальной идентичности предусмотрено более двадцати должностных лиц, активистов и депутатов. Все как в Третьем рейхе — по представителю от минздрава и военкомата, культуры и ЖКХ (слезы мешают писать), управления физкультуры и защиты прав детей…

Кстати, о «гиммлеровских фабриках детей»! Кто конкретно будет отбирать расово чистых матерей, которым предстоит рожать от безногих тарасов на протезах из пластиковых крышечек от пива «Рогань», и заниматься прочими вопросами евгеники, пока не определено.

Доподлинно известно только о двух кандидатурах, которые возглавят комитет — это главшариков из института нацпамяти Сергей Гуцалюк и представительница уполномоченного по защите государственного языка, депутат Одесского райсовета Ярослава Витко-Присяжнюк — истинные арийцы.

Один ходит на «ученые собрания» с ружбайкой, другая известна постоянными, практически каждодневными доносами на русских людей в мовное гестапо. Напоминать о прочих их «подвигах» не буду — мы писали об этом не раз — по рожам и так видно, что из благородных.

Кроме того, в процессе размышления насчет работы в комитете (кипит мозговая мышца) находится руководитель конторы Veterans HUB ODESA Александр Голопотелюк, фронтовой позывной Скиф (ну, сразу видно), каратель Донбасса.

Известен тем, что, вернувшись из АТО «героем», открыл в городе пиццерию сугубо для украинцев — «неграм и собакам вход воспрещен». Одесситы обходят его заведение стороной, но если кто по незнанию туда попадает и делает заказ на русском языке, сотрудники «арийца» его или избивают, или, отняв телефон и обнаружив «переписку с Россией», сдают в СБУ.

Короче, молодец Труханов. Таки не подкачал — таки хохол. Жаль, что главный бык-осеменитель всей этой евгеники Ганул не дожил.

Впрочем, выше упомянуты как раз те персонажи, которых дохлый кусок нациста в Аду явно ждет.

А остальное комментировать — глядя на фото — только портить.

P. S.Да, это происходит по-настоящему.

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