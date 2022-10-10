«А как ты, лох-Зеленский, думал?» – Кадыров обратился к президенту Украины
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал ужесточение хода СВО на Украине.
«Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?
То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?
Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада.
Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», – говорится в заявлении Кадырова.
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Донецкий журналист Игорь Гомольский уточняет, что сегодня с утра столица ДНР была вновь обстреляна, но мировое сообщество на это внимания не обратило.
«В центре Донецка, к слову, тоже не тихо, но Киеву послы и послицы претензий не предъявят. Мы ж типа не люди», – комментирует Гомольский.
Обозреватель Александр Чаленко полагает, что Киев должен подвергаться ударам каждый раз после атак Донбасса.
«И так каждый раз: ударили по Донецку – сразу прилет по Киеву», – считает Чаленко.
Спасибо!
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