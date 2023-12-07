«А как же эмбарго?!» – Украинцы засекли поставки российской нефти на базу ВМС США

Михаил Рябов.  
07.12.2023 17:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нефть, Россия, Санкции, Скандал, США, Украина


Бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, отслеживающий из Киева активность в Черном море для формирования санкционных списков, выдал сегодня сенсационную информацию о поставках российской нефти на военно-морскую базу США Норфолк.


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Клименко, изучив сервисы морского трафика, пришел к выводу, что поставка нефти была осуществлена прямиком из Новороссийска. На базе в Норфолке размещено командование флота США, отвечающее за деятельность в акваториях Атлантики, Средиземного моря, а также Индийского океана.

«А как же эмбарго, что действует со 5 февраля 2023 года? Нет, не слышали! Танкер вышел из Новороссийска. Принадлежит компании, как вы думаете, откуда? Из Германии – страны, которая принимает участие в эмбарго. Друзья, распространяйте, это нужно и можно остановить!» – призывает украинский «свидомит».

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