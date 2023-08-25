А как же Навальный? ФБК не проплатил президенту ФРГ упоминание своего шефа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не упомянул российских «политзаключенных», говоря об «узниках совести» на встрече с украинскими беженцами.

Зато он говорил о «жертвах режимов» Ирана, Турции и целый пассаж посвятил лидерам Беломайдана – Марии Колесниковой и Максиму Знаку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы также вспоминаем Марию Колесникову и многих других, заключенных в тюрьмы в Белоруссии только за то, что они призывали к справедливости, свободе и демократии. Я хочу послать четкий сигнал правителю Лукашенко: ваш режим несет ответственность за жизни этих людей. Мы не будем отворачиваться. Мы не забудет ни Марию Колесникову, ни Максима Знака, ни всех остальных», – сказал Штайнмайер, сорвав аплодисменты аудитории.

Характерно, что президент ФРГ не упомянул не только российского блогера-уголовника Алексея Навального, но и мужа самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской. И Колесникова, и Знак были в команде бывшего экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, также отбывающего срок в белорусской тюрьме.