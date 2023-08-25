А как же Навальный? ФБК не проплатил президенту ФРГ упоминание своего шефа

Елена Острякова .  
25.08.2023 17:45
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Германия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, ФБК, экстремизм


Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не упомянул российских «политзаключенных», говоря об «узниках совести» на встрече с украинскими беженцами.

Зато он говорил о «жертвах режимов» Ирана, Турции и целый пассаж посвятил лидерам Беломайдана – Марии Колесниковой и Максиму Знаку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не упомянул российских «политзаключенных», говоря об «узниках совести» на встрече...

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«Мы также вспоминаем Марию Колесникову и многих других, заключенных в тюрьмы в Белоруссии только за то, что они призывали к справедливости, свободе и демократии. Я хочу послать четкий сигнал правителю Лукашенко: ваш режим несет ответственность за жизни этих людей. Мы не будем отворачиваться. Мы не забудет ни Марию Колесникову, ни Максима Знака, ни всех остальных», – сказал Штайнмайер, сорвав аплодисменты аудитории.

Характерно, что президент ФРГ не упомянул не только российского блогера-уголовника Алексея Навального, но и мужа самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской. И Колесникова, и Знак были в команде бывшего экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, также отбывающего срок в белорусской тюрьме.

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