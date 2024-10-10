А как же рабочие места в Америке? Трампа уличили в том, что он отпечатал всю свою агитпродукцию в Китае

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Associated Press пишет о громком скандале, в который попал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Противники политика выяснили, что «фирменные» Библии экс-президента США, которые он продает своим сторонникам на встречах, в комплекте с текстами Конституции США, билля о правах, декларации независимости, клятвы верности и песни «Боже, благослови Америку», напечатали в Китае, на тамошниз типографских мощностях.

Печатная фабрика в китайском городе Ханчжоу доставила в США почти 120 тысяч экземпляров Библий, в период с начала февраля по конец марта, что подтверждается информацией из баз данных международной торговли.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Иными словами, вся партия агитпродукции была опубликована в стране, которую сам Трамп неоднократно обвинял в краже американских рабочих мест и участии в несправедливых торговых практиках.

Такие действия резко расходятся с обещаниями Трампа, в случае повторного прихода в Белый дом, ввести политику экономического протекционизма в отношении американских производителей и вытеснить китайцев с американских рынков.

Сообщается, что вся партия Библий обошлась Трампу в $342 тысяч или $2.85 за единицу, тогда как на митингах в его поддержку сторонники экс-президента могли приобрести ее уже по цене $59.99.

То есть, ушлый бизнесмен Трамп хорошо зарабатывает на своих сторонниках, пользуясь разницей в цене между дешевой китайской рабочей силой, против которой он выступает на словах, и ценой конечной продукции, поступающей на американский рынок.

В ответ на обвинения в штабе Трампа сначала назвали их “фейком”, а потом заявили, что стоимость услуг типографий в Китае обходится дешевле, чем в США.