А как же рабочие места в Америке? Трампа уличили в том, что он отпечатал всю свою агитпродукцию в Китае

Сергей Рыжов.  
10.10.2024 12:31
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Выборы, Дзен, Китай, Политика, Происшествия, Скандал


Associated Press пишет о громком скандале, в который попал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Противники политика выяснили, что «фирменные» Библии экс-президента США, которые он продает своим сторонникам на встречах, в комплекте с текстами Конституции США, билля о правах, декларации независимости, клятвы верности и песни «Боже, благослови Америку», напечатали в Китае, на тамошниз типографских мощностях.

Печатная фабрика в китайском городе Ханчжоу доставила в США почти 120 тысяч экземпляров Библий, в период с начала февраля по конец марта, что подтверждается информацией из баз данных международной торговли.

Associated Press пишет о громком скандале, в который попал кандидат в президенты США Дональд...

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Иными словами, вся партия агитпродукции была опубликована в стране, которую сам Трамп неоднократно обвинял в краже американских рабочих мест и участии в несправедливых торговых практиках.

Такие действия резко расходятся с обещаниями Трампа, в случае повторного прихода в Белый дом, ввести политику экономического протекционизма в отношении американских производителей и вытеснить китайцев с американских рынков.

Сообщается, что вся партия Библий обошлась Трампу в $342 тысяч или $2.85 за единицу, тогда как на митингах в его поддержку сторонники экс-президента могли приобрести ее уже по цене $59.99.

То есть, ушлый бизнесмен Трамп хорошо зарабатывает на своих сторонниках, пользуясь разницей в цене между дешевой китайской рабочей силой, против которой он выступает на словах, и ценой конечной продукции, поступающей на американский рынок.

В ответ на обвинения в штабе Трампа сначала назвали их “фейком”, а потом заявили, что стоимость услуг типографий в Китае обходится дешевле, чем в США.

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