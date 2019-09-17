17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Крым, Мнение, Строительство, Транспорт, Украина
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«А как же санкции?»: на Украине заметили западную технику на дорожных работах в Крыму

На строительстве дороги Симферополь-Евпатория-Мирный в Крыму российское акционерное общество «Центродорстрой» (АО ЦДС) использует дорожно-строительную технику ведущих западных производителей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Асфальтоукладчик Vogele Super 1800-3, на строительстве трассы Симферополь-Евпатория-Мирный Фото: aocds.ru

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Об этом говорится в публикации украинского Центра журналистских расследований.

“Дорожно-строительная техника ведущих западных производителей Caterpillar, Wirtgen Group, GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Scania, Mercedes-Benz и других вопреки секторальным санкциям, наложенным по ведению бизнеса в оккупированном Крыму, используется на строительстве дороги Симферополь-Евпатория-Мирный генеральным подрядчиком АО ЦДС”, – говорится в публикации.

На фото, которыми украинский сайт иллюстрирует строительство дороги Симферополь-Евпатория-Мирный, можно видеть грузовые автомобили Mercedes-Benz (Германия), экскаваторы и бульдозер Caterpillar (США) и укладчиком Vogele Super 1800-3 компании Wirtgen Group (Германия ).

В сюжете информагентства «Криминформ» представитель ЦДС рассказывает о технологии производства качественного асфальта для Евпаторийской трассы заводом «Teltomat-180» (GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Германия), который смонтирован в Симферополе.

«Асфальтобетонный завод« Teltomat-180 »был смонтирован специально для обеспечения объекта – строительства и реконструкции трассы Симферополь-Евпатория-Мирный асфальтобетонной смесью», – говорит сотрудник «Центродорстроя» Евгений Гармаш.

Также на видео показана работа асфальтоукладчика Vogele производства немецкой Wirtgen Group и грузовых автомобилей Scania (Швеция).

Издание отмечает, что санкции, введенные США и ЕС в ответ на “аннексию Крыма”, запрещают иностранным компаниям иметь экономические отношения с компаниями на полуострове.

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