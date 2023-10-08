А как же Украина? Бежавшие в Израиль либералы отказались от лозунга «Нет войне»

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Бежавшие после начала СВО из России в Израиль деятели культуры, объявлявшие, что «им стыдно жить в стране, которая воюет с соседями», теперь имеют прекрасную возможность подтвердить свою позицию «Нет войне!» и начать так же, как и в Москве, выступать с призывами о прекращении боевых действий против палестинцев. Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Ждём что-то похожее на этот плакат, созданный творческими людьми… Пора же, ребята, пора сказать «Нет войне». Или «это другое, вы не понимаете»? Ждём, правдолюбы вы наши конъюнктурные, когда голос подадите, а то как-то вы некузяво выглядите на фоне происходящих военных событий. За что боролись – на то и напоролись?» – написал Лысаков.

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Депутат Султан Хамзаев считает, что «антивоенная позиция» бежавших из РФ «звезд» в Израиле невозможна.

«Вопрос по существу к «нашим» релокантам по типу Пугачевой, Макаревича, Галкина; другим сбежавшим из России якобы – пацифистам, которым в России стало невозможно находиться из-за того, что страна борется за свой суверенитет и безопасность: хватит ли у вас «смелости» и принципиальности сейчас раскритиковать или осудить вами любимое государство Израиль? Конечно же, нет. Сразу получите волчий билет в один конец. Заткнут рот, будут сидеть, чтобы их никто не вспомнил или бежать. Лицемерие чистой воды. Говорил об этом с первого дня их бегства».

И действительно, музыкант Андрей Макаревич, выступавший за замирение с бандеровской Украиной, уже пожелал победы израильским солдатам в войне с арабами, оставив соответствующую запись в блоге.

Интересно, что Макаревич во время эскалации событий находился в туре по Германии, а теперь летит в Лондон – то есть, возвращаться в Израиль не спешит.

«Как бы этому «патриоту» объяснить, что когда твоя страна в опасности, ты возвращаешься на Родину, чтобы помогать победить? А, по сути, этим трусливым сволочам нечего объяснять, Макаревич, поджав хвост, сбежал так же и со своей исторической Родины. Это все, что надо знать об этих людях- трусы, подонки и предатели!» – комментирует работающий на Донбассе тележурналист ВГТРК Андрей Руденко.

Воинственным заявлением отметился и другой видный либерал – бывший руководитель закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, призвавший к зачистке населенной палестинцами Газы «без пощады».

Объектом шуток стала и Ксения Собчак, ранее уличенная в тайном получении израильского паспорта, при помощи которого она недавно сбегала из России, когда была угроза сесть по уголовному делу о вымогательстве.

«Гражданку Израиля Ксению Собчак в связи с атакой ХАМАС хотят призвать в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). В кавалерию», – язвят юмористы в телеграм-каналах.

К слову, сама Собчак уже опубликовала коллаж с флагом Израиля и сжатым кулаком, объявив эту ближневосточную страну своей «второй родиной».

«Вторая Родина, значит…Привет всем, кто продолжает всех этих блядей держать на зарплате в России… На самом деле это просто еще один водораздел, окончательно отделяющий зерна от плевел. И это не так уж и плохо. Для нас», – комментирует журналистка Юлия Витязева.

Военкор Александр Сладков называет еще одну выгоду от сложившейся ситуации:

«Рейтинг информации о «праведной войне украинцев с русскими» ушел на дно. Ближайшая тема — Ближний Восток. Ну и боеприпасный хаб в Израиле теперь переориентирован на войну против Сектора Газа. Не будет оттуда боеприпасов Киеву. И война Израиля будет долгой», – указывает Сладков.