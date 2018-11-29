29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Происшествия, Спецслужбы, Украина, Финансы
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А Киеве потушили пожар в министерстве финансов Украины

В здании Министерства финансов Украины в Киеве возле метро «Контрактовая» на ул.Межигорской произошел пожар, из здания эвакуировали 20 человек, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«В 7:37 в здании Министерства финансов произошло задымление в помещении, сработала пожарная сигнализация, горели кабели в шахте лифта», — рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Она отметила, что спасатели эвакуировали из здания работников министерства в количестве 20 человек на безопасное расстояние.

Пожар был ликвидирован в 8.28. К тушению пожара привлекались 6 единиц пожарной техники ГСЧС.

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