«А кто их будет спрашивать?» – украинский Минюст родил идею, как бесплатно пополнить ряды ВСУ

На Украине зафиксировано очередное обострение «правового государства». Произошло это на полях обсуждения принятого в первом чтении, и ждущего второго, скандального мобилизационного закона.

Противники закона уже, похоже, смирились с тем, что его все-таки протянут, и затихарились, утешаясь тем, что выжали из ситуации максимально возможные поблажки для посполитых. А сторонники закона напротив, шикают на депутатов – мол, скорее, потому что фронт требует свежего пушечного мяча.

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В качестве своеобразного давления на Раду используют мнения военных – нынешних и бывших, а также «панические» публикации в западной прессе. Вот один из примеров такого рода:

«Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник. Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства», – жалуется в телеграм-канале командир срочно передислоцированной для усиления группировки в районе Авдеевки 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий ( нет, не тот самый, просто однофамилец).

По его данным, силы россиян на отрезке, который обороняет ОШБр, ориентировочно составляют 7 бригад. Мораль ясна, как семь копеек вместе – ВСУ отчаянно нуждается в людях, иначе – беда.

И вот тут на сцену выходит украинский Минюст в лице своего замечательного главы Дениса Малюськи – того самого, который в первые же дни после назначения отметился селфи из рабочего кабинета, где он стоит на голове или прячется под столом. Этот феерический долбодятел – один из долгожителей в украинском правительстве, бессменно сидит с 2019 года и пережил уже трех премьеров.

За это время он отметился глобальными реформами, самые известные из которых – это платные камеры для богатых в украинских СИЗО и назначение на пост своего советника – в рамках борьбы за европейскую инклюзивность – женщины, осужденной на пожизненный срок за убийство при отягчающих обстоятельствах.

На этом, собственно, список реформ и заканчивается. Нет, вру. Была еще и эпичнейшая история с введением так называемой судебной превенции, в рамках которой постановили впредь не загружать украинские тюрьмы насильниками несовершеннолетних или осужденными за бытовое насилие или сбыт наркотиков, а держать их «как бы на карандаше» по месту жительства – на вольном, так сказать, выпасе. Под честное слово и письменно обязательство что больше – ни-ни.

И вот – опять новое слово в юридической теории и практике. Евангелие от Малюськи так сказать. Нехватку живой силы в ВСУ министр предложил решить радикально – задействовав ресурс из осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах и колониях. И все бы ничего – в конце концов Россия пошла по тому же пути, хоть и на полтора года раньше. Но есть нюанс.

Если в российских условиях ЗэКа агитируют подписывать контракт с ВС РФ и сулят за это амнистию, большие деньги и почет после демобилизации, а у самих осужденных сформировалась даже такая неформальная установка: если дали срок больше чем на пять лет – то надо идти на контракт, то украинским сидельцам у креативного министра Малюськи предлагают воевать и умирать «за так», не интересуясь мнением на этот счет их самих.

Министр так и говорит прямо на камеру:

«Никто их не будет спрашивать. Это обязанность каждого гражданина — защищать государство».

Это он так отвечает на вопрос о том, не намерено ли его ведомство провести опрос среди спецконтингента, чтобы выяснить, сколько вообще желающих воевать, каковы их мотивы и чего они хотят взамен. В общем, изучать мнение этих людей Малюська не будет – оно ему откровенно побоку.

«Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?», — разглагольствует министр.

Такой подход в корне отличает предложения Минюста от положений находящейся сейчас в Раде новой версии закона о мобилизации. Там предлагают разрешить мобилизацию осужденных по их желанию. А вот Минюст – за «радикальные шаги» по мобилизации осужденных. По словам министра юстиции, если гражданин когда-то совершил преступление — это не повод для того, чтобы не защищать родину.

Более того, министр убежден, что решение об отправке гражданина на фронт должен принимать военкомат, а не сам гражданин. Если такую практику продавят, рекрутеры Шойгу точно обзавидуются. Это ж какой мороки и скольких проблем можно избежать. Никого не надо убеждать и агитировать, и деньги из бюджета можно сэкономить. Просто схватил за шкирку – и в окоп.