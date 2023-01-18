«А кто же тогда они?» – Путин вынес приговор шайке Зеленского

Президент РФ Владимир Путин посетил сегодня, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, Санкт-Петербург.

Он возложил цветы на Пискарёвском кладбище и встретился с ветеранами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент поддержал инициативу общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», которая в судах доказывает факт геноцида жителей города в 1941-43 годах.

«Вопросы о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важны. Конечно, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. Но это именно в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить, даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде. И многое, действительно, забывается. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами об этом не говорили. Но это же было не только в Ленинграде, на Ленинградском фронте и во время блокады, это было везде. Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию». Здесь, в Ленинграде, на Ленинградском фронте во время блокады – со всех сторон, со всех стран участники были – из многих, во всяком случае», – сказал Путин.

Он провел параллель между действиями гитлеровской армии против гражданского населения и действиями современных неонацистов на Украине и призвал фиксировать их преступления.

«На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные властители Украины начали творить с гражданским населением, с созданием так называемых заградотрядов (они воссоздали, по сути, заградотряды, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром, у меня сомнений нет», – сказал Путин.

Он пояснил, почему считает современных последователей Степана Бандеры неонацистами.

«Ничто не может быть оправданием сотрудничеству с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле – они предатели и нацисты. А сегодняшние последователи – неонацисты. И что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну, кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они – неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей. Немецкие оккупанты передавали им грязную работу, я сейчас не буду перечислять все преступления, которые были совершены их руками. А кто же тогда те, кто их возвеличивает? Они и есть неонацисты, что же об этом говорить?», – сказал Путин.