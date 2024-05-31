«А куда деваться?» – Украинские варвары устроили экологическую катастрофу на Днестре

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главной артерии Молдовы – реке Днестр – грозит экологическая катастрофа. Виной тому Новоднестровский каскад гидроэлектростанций на территории Украины. Республика Молдова должна обратиться в европейские суды с требованием немедленного закрытия гидроэлектростанций на Днестре. Об этом заявил вице-председатель экологического фонда EcoDava, экс-депутат парламента РМ Николай Паскару.

«Мы видели новость, в которой женщина из Украины, живущая на берегу Днестра, показывает видеокадры, где река практически пересохла. Хотя Агентство водных ресурсов Молдовы заявляет, что наша страна не затронута этим гидрологическим явлением, мы все же видим, что строительство гидроэлектростанций на реке Днестр, продвигаемое европейцами, является экологической катастрофой», – заявил Паскару в интервью noi.md.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, сегодня, когда мир возвращается к возобновляемым источникам электроэнергии, все попытки разрушить русло Днестра являются преступлением международного масштаба.

«Мы видим, что европейцы вместе с украинскими олигархами очень сильно лоббировали строительство ГЭС на Днестре. Сейчас мы наблюдаем пересыхание на 99% этой реки в Украине, в районе Хотина. Теперь экологические организации ЕС, партии зеленых, должны принять более активное участие в решении этой проблемы», – заявил Паскару.

При этом он отметил, что сейчас как никогда этот вопрос необходимо обсудить на высоком уровне.

«Эта проблема должна обсуждаться на высоком уровне, на мировом и европейском уровне, потому что она представляет собой настоящую экологическую катастрофу. Из этой реки снабжаются несколько стран, эта река используется для орошения, и мы видим, что эгоизм Украины практически уничтожает региональную фауну. Этот вопрос должен быть передан в первую очередь членам парламента, которые входят в Комиссию по окружающей среде, чтобы они могли обратиться в Европейский суд, потому что это вопрос, который угрожает национальной безопасности. Если река Днестр высохнет – у населения страны не будет воды», – предостерегает молдавский общественник.

Работающий на Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий оправдывает варварское отношение к Днестру дефицитом электроэнергии, который возник после того, как Россия «декоммунизировала» построенные при СССР электростанции.

«Вода была сброшена для генерации электричества на Днестровской ГЭС. С другой стороны, а куда деваться, чтобы не допустить тотального блэкаута в Украине», – приводит довод украинский «интеллектуал».