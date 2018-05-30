30.05.2018, Москва, Елена Острякова

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А-ля Савченко: Террорист Сенцов голодает, но не худеет

Мама Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова может свободно посетить Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта в Симферополе и недавно объявившего голодовку.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос Нарусовой.

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«Сложность заключается в том, что там река сегодня разлилась, но добраться до этой колонии можно с помощью вертолета. Мы договорились, что в режиме видео-конференц-связи можем увидеть Сенцова и узнать, каково его состояние здоровья», – сказала Москалькова.

По ее информации, состояние здоровья Сенцова вовсе не такое ужасное, как об этом говорят российские либералы.

«Утверждение о том, что у него цинга, отвергнуто. Он действительно голодает, но ему с его разрешения осуществляется терапия – капельницы с витамином Б, глюкозой и другими важными элементами. Поэтому в весе он не теряет.

Его претензии не к условиям содержания, а политического характера, как он считает. Они связаны с гражданами Украины, которые находятся под стражей. В том числе, осужденные по решению судов», – сказала Москалькова.

Крымчанин Олег Сенцов, которого на Украине называют кинорежиссером, в настоящее время отбывает тюремный срок за подготовку терактов на полуострове. Президент РФ не исключил возможности амнистии Сенцова.