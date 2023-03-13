«А меня за что?» – беглый либерал пожаловался на западные санкции
Беглый либеральный политолог Станислав Белковский возмущен тем, что российская оппозиция не защищает его от западных санкций.
На это он пожаловался в интервью киевской журналистке и антироссийской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Передо мной стоит главный вопрос: а почему российские оппозиционеры не занимаются нуждами простых россиян? Потому что под санкции попали все россияне. Например, я. Меня нет в санкционных списках, но я лишился кредитных и дебетных карточек год назад, я лишился возможности летать по миру.
Долгое время, пока мне не удалось осесть в одной средиземноморской стране, я в принципе не мог снять себе гостиницу или даже квартиру. Мне приходилось обращаться за помощью к людям, потому что я не мог даже технологически это дело исполнить», – пожаловался политолог.
«Последние месяцы все больше сообщений, что россиян не принимают на лечение в самые разные клиники мира. Просто обладателей российского паспорта независимо от их потребности в лечении. Это миллионы россиян, которые точно не имеют никакого отношения к Путину и бежали от войны, как я.
Заслуг больших перед историей у нас нет, но и упрекнуть нас в том, что мы паразитировали на путинском режиме, было бы преувеличением. Но почему то российских оппозиционеров наша судьба не интересует. Может быть, поэтому с их стороны Владимиру Путину ничего не угрожает», – сказал Белковский.
Недавно в среде беглой российской оппозиции разразился скандал после того, как было опубликовано письмо ряда деятелей в адрес руководства ЕС с просьбой освободить от санкций топ-менеджмент «Альфа-групп». Из-за этого соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков был вынужден уйти из руководства экстремистской организации ФБК.
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