«А меня за что?» – в Киеве отомстили «ветерану российско-украинской войны»

01.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, где запечатлено, как в Киеве в подъезде собственного дома обливают мочой штурмовика Виталия Регора, а он кричит, призывая на помощь мать: «Мама, срочно вызывай ментов!».

Несколько дней назад Регор был одним из нападавших на корреспондента Шария на суде по делу об убийстве Павла Шеремета. До того нацист «прославился» нападением 9 мая на девочку с Георгиевской лентой, после чего ее семья была вынуждена покинуть Киев.

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За своего пострадавшего «побратима» Регора заступился еще один боевик – Сергей Стерненко, который убил человека в Одессе, но избегает наказания благодаря «крыше» со стороны СБУ.

Стерненко утверждает, что заказчиком нападения «трех быков» на «ветерана российско-украинской войны» Регора, который вышел вынести мусор, является именно Шарий, а «полиция даже не открыла уголовное производство».

Стерненко полагает, что МВД не будет искать обидчиков Регора, поскольку сам министр Арсен Аваков в социальных сетях «лайкает» некоторые публикации Шария.

Стерненко также пожаловался, что тоже получает угрозы.