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Киевский диктатор Зеленский не боится стать «мальчиком для битья», на которого Дональд Трамп будет сбрасывать все свои неудачи.

Так можно трактовать поведение «просроченного» на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Зеленского спросили, как он относится к словам Дональда Трампа о том, что с ним сложнее иметь отношение, чем с Владимиром Путиным.

«Со мной сложнее, чем с Путиным иметь дело? А с ним – легче, чем с Путиным. Мне – с Трампом. У меня было несколько встреч с президентом США… И мы всегда находим темы для дискуссий и для принятия решений», – кривлялся криворожский клоун.

В следующем вопросе отметили, что у Трампа очень тяжёлые выборы, рост цен на топливо и проблемы на Ближнем Востоке.

«Вы не думаете, что на вас будут как на мальчика для битья всю вину сбрасывать в конечном итоге за неудачи?», – спросил журналист.

Кокаиновый карлик лишь глупо улыбнулся.

«Вот вам мой ответ», – добавил Зеленский и закончил пресс-конференцию.

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