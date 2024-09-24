«А могли бы стать второй Бразилией» – в Киеве жалуются на аграрную модель экономики

Вадим Москаленко.  
24.09.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Вместо того, чтобы воспользоваться своими сельскохозяйственными ресурсами, Украина продаёт их для переработки в другие страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил экономический эксперт, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы воспользоваться своими сельскохозяйственными ресурсами, Украина продаёт их для переработки в другие...

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«У нас есть такой фактор глобальной конкурентоспособности – как собственное сырьё. Китай построил крупнейший завод по производству биотоплива на украинской кукурузе. Представьте себе логистическое плечо, откуда Китай везёт эту кукурузу. В Белоруссии построили завод по производству биодизеля из украинского рапса, потом они переориентировались на российский рапс. Турция – крупнейшие заводы по переработке сои из Украины», – сказал Кущ.

«Если перед нами лежит это зерно, неужели нельзя запустить программы по производству биотоплива, если многие страны получают рентабельность, исходя из того, что у них нет своего сырья, но и даже из чужого, которое везут за тридевять земель, они получают необходимый профит.

Яркий пример – Бразилия за короткое время стала одним из крупнейших лидеров в производстве биотоплива. Украина могла бы быть восточноевропейской Бразилией в контексте производства биотоплива, могла бы быть крупнейшим производителем.

А у нас все фискальные, регулятивные, кредитные, всё настроено на стимулирование аграрно-сырьевой модели экономики. Переработка – это длинные кредиты по доступной процентной ставке, которых нет», – жаловался экономист.

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