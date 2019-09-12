А может и зря: оппозиция в Раде спасла от суицида невменяемых «слуг народа»

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада Украины в ходе пленарного заседания едва не приняла законопроект о признании недействительными всех актов СССР и УССР, способный погубить нынешнее руководство страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект представил депутат от «Слуги народа» Александр Мережко.

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«Законом предусматривается отмена на территории Украины законодательных актов СССР и УССР, кроме тех актов, которые связаны с приобретением Украиной независимости и другими важными вопросами, например, административно-территориальным устройством, государственными границами, международными обязанностями, актов, которые касаются АР Крым, административно-тарриториального устройства Украины, государственной границы, и актов, которые касаются членства в международных организациях», – сказал он.

С резкой критикой законопроекта выступил член партии «Европейская солидарность» Руслан Князевич.

«Я бы предостерёг нас от того, что мы сейчас делаем. Вдумайтесь, мы на вечернем заседании, по сокращённой процедуре, вносим фундаментальные изменения в один из основополагающих законов независимой Украины.

Несколько правительств и каденций парламента пытались эту тему поднять, но каждый раз они были очень осторожны с такими опасными экспериментами, учитывая, что это касается целой отрасли права, и таких невероятно фундаментальных вещей для наших граждан», – возмутился парламентарий, добавив, что это может привести к социальному взрыву.

Также, по мнению депутата от «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Натальи Королевской, подобный закон может погубить Верховную Раду, которая его примет.

«По логике этого законопроекта, с 1 января 2020 года, утратит силу закон Украины о статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в следствие Чернобыльской катастрофы, который был принял Верховной Радой УССР, и это реальная катастрофа в вопросе социальной защиты чернобыльцев. Если это произойдёт, то эта Рада не продержится и года», – предостерегла она, также призвав очень тщательно доработать законопроект.

После чего, в ходе голосования, законопроект поддержали 214 депутатов из 386 присутствующих, для принятия положительного решения не хватило 12 голосов. Отметим, «за» проголосовали 210 парламентариев из фракции «Слуга народа».